PF faz operação contra tráfico aéreo e prende pilotos na região

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Red Flag, uma das maiores ações recentes de combate ao tráfico de drogas por via aérea no país. A investigação revelou um esquema milionário com ramificações em quatro estados São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso - e envolvimento de empresários e pilotos da aviação privada.
Ao todo, são 33 mandados de busca e apreensão, oito de prisão preventiva e um de prisão temporária. A operação mobiliza dezenas de agentes federais nas cidades de Araçatuba, Birigui, Vera Cruz, Catanduva e Garça (SP); Curitiba, Londrina e Toledo (PR); Aral Moreira e Campo Grande (MS); e Colíder (MT).
As apurações começaram há cerca de um ano, após a PF identificar um piloto da região de Araçatuba que estaria transportando drogas em aeronaves adaptadas. Os aviões, segundo as investigações, eram preparados em oficinas e hangares de Birigui, de onde decolavam carregados com grandes quantidades de cocaína destinadas a outros estados.
A organização criminosa possuía uma estrutura complexa e hierarquizada, com núcleos voltados à logística aérea e terrestre, à lavagem de dinheiro e à ocultação de patrimônio. Em uma única remessa, no fim de 2024, o grupo chegou a transportar quase uma tonelada de cocaína em aeronaves agrícolas no interior do Paraná.
As investigações financeiras apontam movimentações superiores a R$ 160 milhões, envolvendo contas de pessoas físicas, empresas e laranjas. Os investigados mantinham vida de luxo, com propriedades rurais, imóveis de alto padrão, veículos, embarcações e aeronaves adquiridos com recursos ilícitos.
A ofensiva conta com apoio do Gaeco do Ministério Público de São Paulo, núcleo Araçatuba, e com decisões da Justiça Estadual de Birigui, que determinou medidas para bloquear bens e desarticular a estrutura financeira da quadrilha.
Todo o material apreendido - documentos, equipamentos eletrônicos e veículos - foi encaminhado à sede da PF em Araçatuba, onde será periciado. Após as audiências de custódia, os presos serão encaminhados a presídios da região e ficarão à disposição da Justiça Estadual.
