PF faz operação contra tráfico aéreo e prende pilotos na região

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Red Flag, uma das maiores ações recentes de combate ao tráfico de drogas por via aérea no país. A investigação revelou um esquema milionário com ramificações em quatro estados São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso - e envolvimento de empresários e pilotos da aviação privada.

Ao todo, são 33 mandados de busca e apreensão, oito de prisão preventiva e um de prisão temporária. A operação mobiliza dezenas de agentes federais nas cidades de Araçatuba, Birigui, Vera Cruz, Catanduva e Garça (SP); Curitiba, Londrina e Toledo (PR); Aral Moreira e Campo Grande (MS); e Colíder (MT).

As apurações começaram há cerca de um ano, após a PF identificar um piloto da região de Araçatuba que estaria transportando drogas em aeronaves adaptadas. Os aviões, segundo as investigações, eram preparados em oficinas e hangares de Birigui, de onde decolavam carregados com grandes quantidades de cocaína destinadas a outros estados.