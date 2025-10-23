Polícia Federal realiza operação em Birigui e região

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) uma grande operação de combate ao tráfico de drogas, com mandados sendo cumpridos em 11 cidades de quatro Estados brasileiros, incluindo o interior paulista. Em Birigui, a ação mobiliza agentes federais em pontos distintos da cidade.

A Folha da Região recebeu imagens que mostram movimentação policial em dois endereços de condomínios de alto padrão: um localizado na rua Padre Geraldo Goseling, no bairro Fátima, e outro na avenida Antônio da Silva Nunes, no bairro Recanto Verde.

De acordo com as primeiras informações, a operação tem caráter interestadual e busca desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.