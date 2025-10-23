Auxiliar de pedreiro é preso acusado de tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Birigui cumpriu, nessa quarta-feira (22), um mandado de prisão temporária contra um auxiliar de pedreiro, de 37 anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Birigui, sob comando do delegado Ícaro Oliveira Borges.
Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano, em frente a um bar no bairro João Crevelaro. A vítima, foi surpreendida quando o acusado chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo. Mesmo ferida, conseguiu correr até a própria residência, onde caiu na calçada, aguardando socorro. Ela foi atingida sete vezes, com lesões na cabeça, pescoço, tórax, antebraço e mãos.
Conforme apurado pelos policiais civis, o crime teria sido motivado por vingança e ciúmes. A equipe descobriu que o acusado planejou o ataque após descobrir que sua ex-companheira teria mantido um relacionamento com a vítima. Antes da tentativa, o atirador teria vendido uma motoneta e comprado uma arma de fogo para executar o plano.
Durante as investigações, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão em duas residências, pela quebra do sigilo de dados telemáticos e pela prisão temporária do acusado.
Nesta quinta-feira, acompanhado de suas advogadas, o auxiliar de pedreiro apresentou-se à Polícia Civil. Em interrogatório, ele afirmou que agiu em legítima defesa, alegando ter sido ameaçado e acreditando que a vítima estava armada. Disse, ainda, ter perdido a arma durante a fuga, em uma propriedade rural.
O delegado Ícaro Oliveira Borges destacou, no entanto, que a versão apresentada pelo investigado “é extremamente frágil diante das provas reunidas”. O caso segue sob investigação.
