Auxiliar de pedreiro é preso acusado de tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Birigui cumpriu, nessa quarta-feira (22), um mandado de prisão temporária contra um auxiliar de pedreiro, de 37 anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Birigui, sob comando do delegado Ícaro Oliveira Borges.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano, em frente a um bar no bairro João Crevelaro. A vítima, foi surpreendida quando o acusado chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo. Mesmo ferida, conseguiu correr até a própria residência, onde caiu na calçada, aguardando socorro. Ela foi atingida sete vezes, com lesões na cabeça, pescoço, tórax, antebraço e mãos.

Conforme apurado pelos policiais civis, o crime teria sido motivado por vingança e ciúmes. A equipe descobriu que o acusado planejou o ataque após descobrir que sua ex-companheira teria mantido um relacionamento com a vítima. Antes da tentativa, o atirador teria vendido uma motoneta e comprado uma arma de fogo para executar o plano.