Homem é preso suspeito de abusar da filha de apenas 3 anos

Um homem de 37 anos foi preso nessa quarta-feira (22) em Urupês, cidade a aproximadamente 150 km de Araçatuba, suspeito de abusar sexualmente da filha de apenas 3 anos. O caso veio à tona depois que funcionários da escola onde a criança estuda perceberam que ela reclamava de dores nas partes íntimas e decidiram acionar o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser questionada, a menina relatou que o pai havia cometido o abuso e contou detalhes que levaram à prisão do suspeito. Ela também disse que a mãe teria pedido para que não comentasse o caso com ninguém.

A criança foi levada ao hospital, onde passou por exames periciais para confirmar o abuso. A Polícia Civil investiga ainda a possibilidade de que outras três filhas do casal também tenham sido vítimas. Todas as crianças foram encaminhadas para um abrigo sob os cuidados do Conselho Tutelar.