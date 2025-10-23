Corpo de mulher de 49 anos desaparecida há quase um mês é achado

O corpo de uma mulher que estava desaparecida há 29 dias foi encontrado nesta quarta-feira (22) em uma área próxima a uma usina, em Andradina. A vítima, identificada como Luciana Brites Leite, de 49 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza e havia desaparecido no dia 23 de setembro.

De acordo com informações da Polícia Civil, Luciana foi vista pela última vez depois de procurar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, queixando-se de dores no braço. Desde então, familiares não conseguiram mais contato com ela.

As buscas mobilizaram equipes policiais e voluntários durante quase um mês. Nesta semana, o corpo foi localizado e reconhecido. O local foi isolado para os trabalhos da perícia.