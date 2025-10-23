23 de outubro de 2025
ANDRADINA

Corpo de mulher de 49 anos desaparecida há quase um mês é achado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Luciana Brites Leite, de 49 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza e havia desaparecido no dia 23 de setembro
O corpo de uma mulher que estava desaparecida há 29 dias foi encontrado nesta quarta-feira (22) em uma área próxima a uma usina, em Andradina. A vítima, identificada como Luciana Brites Leite, de 49 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza e havia desaparecido no dia 23 de setembro.

De acordo com informações da Polícia Civil, Luciana foi vista pela última vez depois de procurar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, queixando-se de dores no braço. Desde então, familiares não conseguiram mais contato com ela.

As buscas mobilizaram equipes policiais e voluntários durante quase um mês. Nesta semana, o corpo foi localizado e reconhecido. O local foi isolado para os trabalhos da perícia.

A Polícia Civil confirmou que duas pessoas foram presas suspeitas de participação no crime. As circunstâncias da morte e a motivação ainda estão sob investigação.

O caso segue sendo apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Andradina, que trabalha para esclarecer os detalhes e possíveis conexões entre os envolvidos.

