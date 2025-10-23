Araçatuba realiza último mutirão do Outubro Rosa neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promove neste sábado (25) o último mutirão de coleta do exame papanicolau, dentro da campanha Outubro Rosa. Desde o início da ação, mais de 1,1 mil mulheres já realizaram o procedimento preventivo.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana, incluindo a unidade do bairro Engenheiro Taveira, funcionarão das 8h às 17h para atender o público feminino. O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

O exame é destinado a mulheres com idades entre 25 e 64 anos, que devem apresentar cópias do cartão SUS e do CPF. É importante que as pacientes não estejam menstruadas, evitem relações sexuais nos três dias anteriores à coleta e não utilizem pomadas ginecológicas na véspera.