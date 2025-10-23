23 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SAÚDE DA MULHER

Araçatuba realiza último mutirão do Outubro Rosa neste sábado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
UBSs estarão abertas das 8h às 17h para coleta gratuita do papanicolau, exame que ajuda na detecção precoce do câncer do colo do útero
UBSs estarão abertas das 8h às 17h para coleta gratuita do papanicolau, exame que ajuda na detecção precoce do câncer do colo do útero

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promove neste sábado (25) o último mutirão de coleta do exame papanicolau, dentro da campanha Outubro Rosa. Desde o início da ação, mais de 1,1 mil mulheres já realizaram o procedimento preventivo.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana, incluindo a unidade do bairro Engenheiro Taveira, funcionarão das 8h às 17h para atender o público feminino. O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

O exame é destinado a mulheres com idades entre 25 e 64 anos, que devem apresentar cópias do cartão SUS e do CPF. É importante que as pacientes não estejam menstruadas, evitem relações sexuais nos três dias anteriores à coleta e não utilizem pomadas ginecológicas na véspera.

O papanicolau é uma das formas mais eficazes de detectar precocemente o câncer do colo do útero, aumentando as chances de cura quando a doença é identificada em fase inicial.

As amostras coletadas serão encaminhadas para análise no Instituto de Patologia de Araçatuba (IPAT), parceiro da Prefeitura. Caso sejam detectadas alterações, as pacientes serão contatadas e encaminhadas para acompanhamento com ginecologista da rede municipal.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários