Moradores de Penápolis reclamam de falhas na Zona Azul

Moradores de Penápolis têm relatado nas últimas semanas dificuldade para efetuar o pagamento do estacionamento rotativo da Área Azul. Segundo usuários, o principal problema ocorre na leitura do QR Code impresso nas vagas, que muitas vezes apresenta falha, código inválido ou não reconhece a placa do veículo.

As reclamações se intensificaram desde o início do mês, quando motoristas começaram a relatar transtornos para pagar o estacionamento, situação diferente do que vinha sendo observado até o final da semana passada, quando dificilmente sobravam vagas no sistema.

Diante das queixas, a Câmara Municipal decidiu cobrar explicações da empresa Rizzo Parking, responsável pela operação. O pedido foi formalizado por meio de requerimento apresentado pelo vereador Júlio Caetano (PSD), durante a sessão de segunda-feira (20).