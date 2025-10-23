Moradores de Penápolis reclamam de falhas na Zona Azul

Moradores de Penápolis têm relatado nas últimas semanas dificuldade para efetuar o pagamento do estacionamento rotativo da Área Azul. Segundo usuários, o principal problema ocorre na leitura do QR Code impresso nas vagas, que muitas vezes apresenta falha, código inválido ou não reconhece a placa do veículo.
As reclamações se intensificaram desde o início do mês, quando motoristas começaram a relatar transtornos para pagar o estacionamento, situação diferente do que vinha sendo observado até o final da semana passada, quando dificilmente sobravam vagas no sistema.
Diante das queixas, a Câmara Municipal decidiu cobrar explicações da empresa Rizzo Parking, responsável pela operação. O pedido foi formalizado por meio de requerimento apresentado pelo vereador Júlio Caetano (PSD), durante a sessão de segunda-feira (20).
No documento, o parlamentar questiona as possíveis causas técnicas das falhas, se foram realizados testes antes do início da operação e quais medidas estão sendo adotadas para corrigir os problemas. O vereador também pede que a empresa informe o prazo previsto para a normalização do sistema.
“Um serviço de estacionamento rotativo precisa ser prático e eficiente; quando o sistema falha na principal forma de pagamento, acaba gerando transtorno em vez de facilitar a vida do usuário”, destacou Caetano no requerimento.
Atualmente, a tarifa é de R$ 2 por hora para carros. Caso o motorista ultrapasse esse período, o valor é ajustado proporcionalmente, como no caso de uma hora e dois minutos, que resulta em cobrança de R$ 2,33. Não há desconto se o veículo permanecer por menos tempo. Motocicletas estacionadas nos bolsões destinados a elas continuam isentas da cobrança.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.