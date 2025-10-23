Mulher é presa com espingarda e munições em zona rural

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar de Ilha Solteira no final da tarde de terça-feira (21) por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais foram até o Assentamento Estrela da Ilha, na zona rural do município, para averiguar um mandado de prisão contra um homem que vive no local.

Ao chegarem, os agentes foram recebidos pela namorada do suspeito, que informou que ele não estava presente e permitiu a busca na propriedade. Durante a vistoria, os PMs localizaram, dentro de um veículo, uma espingarda calibre 22 sem numeração, equipada com mira Red Dot e carregada com um cartucho intacto. No carro, também havia sete munições sobressalentes e, no quintal, uma maleta contendo dois cartuchos calibre 16.

A mulher assumiu ser a dona da arma e das munições, afirmando que usava o equipamento para caçar. Ela foi levada à Delegacia de Polícia Judiciária, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.