Motorista e funcionária são afastados após transporte em caçamba

A Prefeitura de Araçatuba anunciou medidas imediatas após denúncias de que agentes de endemias e comunitários de saúde foram transportados de forma irregular em veículo oficial, inclusive na caçamba. As imagens, amplamente divulgadas nas redes sociais, geraram indignação pública e mobilizaram a administração municipal.
Motorista afastado e advertido
O motorista responsável pelo transporte recebeu advertência formal e foi afastado de suas funções. Os servidores que estavam na caçamba foram identificados e terão a conduta avaliada pela Corregedoria-Geral do Município, que apura eventuais responsabilidades administrativas.
Funcionária afastada por ameaça
Uma funcionária também foi afastada preliminarmente após ser acusada de ameaçar um repórter da TV TEM durante a cobertura do caso. A medida foi adotada pela empresa Zatti, responsável pela gestão das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que solicitou oficialmente informações à emissora para definir as providências cabíveis.
Sindicato esclarece versão dos agentes
O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias informou que, segundo apuração interna, os próprios servidores decidiram se deslocar na caçamba, sem qualquer ordem da Secretaria Municipal de Saúde. A entidade reforçou que não houve determinação institucional para o ato irregular.
Prefeito reage com firmeza
O prefeito Lucas Zanatta manifestou “total indignação” com o ocorrido e determinou ações imediatas para evitar que situações semelhantes se repitam. “É inaceitável que servidores sejam expostos a riscos dessa natureza”, afirmou. O chefe do Executivo disse ainda que acompanhará pessoalmente as apurações e exigirá rapidez e transparência nas medidas disciplinares.
Compromisso com a segurança dos servidores
A Prefeitura divulgou que reitera "compromisso com a segurança, a dignidade e o respeito aos servidores públicos, destacando que não tolerará condutas que coloquem em risco a integridade física ou moral dos profissionais."
