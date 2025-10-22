Motorista e funcionária são afastados após transporte em caçamba

A Prefeitura de Araçatuba anunciou medidas imediatas após denúncias de que agentes de endemias e comunitários de saúde foram transportados de forma irregular em veículo oficial, inclusive na caçamba. As imagens, amplamente divulgadas nas redes sociais, geraram indignação pública e mobilizaram a administração municipal.

Motorista afastado e advertido

O motorista responsável pelo transporte recebeu advertência formal e foi afastado de suas funções. Os servidores que estavam na caçamba foram identificados e terão a conduta avaliada pela Corregedoria-Geral do Município, que apura eventuais responsabilidades administrativas.

Funcionária afastada por ameaça

Uma funcionária também foi afastada preliminarmente após ser acusada de ameaçar um repórter da TV TEM durante a cobertura do caso. A medida foi adotada pela empresa Zatti, responsável pela gestão das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que solicitou oficialmente informações à emissora para definir as providências cabíveis.

Sindicato esclarece versão dos agentes