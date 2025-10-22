Justiça concede liberdade a dupla presa por tráfico em Araçatuba

Dois jovens, de 18 e 24 anos, que haviam sido detidos no sábado (18) por suspeita de tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba, foram soltos após passarem por audiência de custódia no domingo (19).
De acordo com o registro policial, os dois foram abordados pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, nas proximidades do cruzamento das ruas Fundador Paulino Gato e João Soares Gomes.
Durante a revista, os agentes encontraram pinos de cocaína, porções de maconha e uma pedra de crack, além de dinheiro em espécie. Ambos teriam admitido que vendiam entorpecentes no local.
Depois de autuados em flagrante, os rapazes foram levados ao Plantão Policial, onde ficaram detidos até a análise do caso pela Justiça.
Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte, a magistrada responsável decidiu conceder liberdade provisória, impondo três medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo, atualização de endereço e contatos, e proibição de sair da comarca sem autorização prévia.
Com a decisão, os dois vão responder ao processo em liberdade, enquanto o inquérito segue sob investigação da Polícia Civil.
