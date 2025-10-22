Justiça concede liberdade a dupla presa por tráfico em Araçatuba

Dois jovens, de 18 e 24 anos, que haviam sido detidos no sábado (18) por suspeita de tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba, foram soltos após passarem por audiência de custódia no domingo (19).

De acordo com o registro policial, os dois foram abordados pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, nas proximidades do cruzamento das ruas Fundador Paulino Gato e João Soares Gomes.

Durante a revista, os agentes encontraram pinos de cocaína, porções de maconha e uma pedra de crack, além de dinheiro em espécie. Ambos teriam admitido que vendiam entorpecentes no local.