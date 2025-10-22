MP denuncia três homens por morte de mulher trans em Ilha

O Ministério Público de São Paulo denunciou três homens pela morte de Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, mulher trans assassinada no Dia dos Namorados, em Ilha Solteira. A denúncia foi assinada pela promotora de Justiça Laís Bazanelli Marques Deguti, que atribui aos acusados os crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.

Segundo a Promotoria, dois dos denunciados devem responder por feminicídio qualificado — cometido para assegurar a impunidade de outros delitos — além de ocultação de cadáver e fraude processual. O terceiro é acusado de participar dos dois últimos crimes.

De acordo com a investigação, a vítima e o principal acusado mantinham um relacionamento conturbado havia cerca de 15 anos, iniciado ainda na juventude, quando ambos estudavam na Unesp de Ilha Solteira. O homem não assumia publicamente o relacionamento e se envolvia com outras pessoas, o que gerava discussões constantes.