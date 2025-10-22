Prefeito é alvo de duas representações apresentadas à Câmara

O setor jurídico da Câmara Municipal de Araçatuba emitiu parecer favorável a duas representações protocoladas contra o prefeito Lucas Zanatta (PL). Os documentos, apresentados pelo radialista e advogado Marco Serelepe, podem resultar na abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito).
As representações foram lidas na sessão de 13 de outubro e, por determinação da Mesa Diretora, encaminhadas para análise jurídica. Na sessão da última segunda-feira (20), a presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos), informou que os pareceres já foram concluídos e devem ser repassados aos parlamentares nesta semana.
Uma das representações questiona o uso de guardas civis municipais (GCMs) na segurança pessoal do prefeito. Segundo o documento, quatro agentes estariam formalmente lotados em outras secretarias — três na Administração e um na Secretaria de Assuntos Jurídicos —, mas atuariam diretamente na proteção do chefe do Executivo e de sua família.
De acordo com Serelepe, esses servidores também receberiam valores de Função Gratificada sem justificativa formal. “A cidade carece de agentes para atuar na segurança pública, nas UBSs e em outros locais. Mesmo assim, o prefeito mantém quatro GCMs à disposição dele e da família. Além disso, a forma como isso foi feito chama atenção, com agentes desviados para cuidar da segurança pessoal. É um absurdo”, afirmou em entrevista à Folha da Região. Ele acrescenta que as denúncias foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e ao Ministério Público.
A segunda representação trata da Secretaria Municipal de Cultura. Serelepe acusa o Executivo de assédio moral contra um servidor e de negligência na preservação do acervo do Museu Marechal Cândido Rondon, fechado desde o início da gestão anterior.
Se os vereadores decidirem instaurar a CEI, serão necessárias pelo menos cinco assinaturas. Em seguida, caberá à Presidência da Câmara definir os integrantes da comissão e conduzir a investigação.
O caso deve ter novos desdobramentos nas próximas semanas no Legislativo de Araçatuba.
Nota da Prefeitura de Araçatuba
A Prefeitura de Araçatuba informou que irá se manifestar sobre esses assuntos específicos quando for provocada pelos órgãos competentes. Ainda assim, destacou que a Administração já se posicionou à Câmara Municipal em resposta a um requerimento de teor semelhante apresentado pelo vereador Luiz Boatto, em 29 de setembro.
Na ocasião, esclareceu que a designação dos guardas civis municipais para a segurança do prefeito está devidamente formalizada por meio de ato administrativo interno, emitido conforme os parâmetros da Lei Federal nº 13.022/2014 — o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
A nota acrescenta que o artigo 5º, inciso XVII, da referida lei prevê como competência específica da Guarda Civil Municipal o auxílio na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários.
