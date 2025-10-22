Prefeito é alvo de duas representações apresentadas à Câmara

O setor jurídico da Câmara Municipal de Araçatuba emitiu parecer favorável a duas representações protocoladas contra o prefeito Lucas Zanatta (PL). Os documentos, apresentados pelo radialista e advogado Marco Serelepe, podem resultar na abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito).

As representações foram lidas na sessão de 13 de outubro e, por determinação da Mesa Diretora, encaminhadas para análise jurídica. Na sessão da última segunda-feira (20), a presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos), informou que os pareceres já foram concluídos e devem ser repassados aos parlamentares nesta semana.

Uma das representações questiona o uso de guardas civis municipais (GCMs) na segurança pessoal do prefeito. Segundo o documento, quatro agentes estariam formalmente lotados em outras secretarias — três na Administração e um na Secretaria de Assuntos Jurídicos —, mas atuariam diretamente na proteção do chefe do Executivo e de sua família.