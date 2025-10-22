Segundo homicídio em menos de 4h assusta moradores de Birigui

Birigui viveu uma noite de terror nessa terça-feira (21). Em menos de quatro horas, dois homicídios foram registrados em diferentes pontos da cidade. O segundo deles vitimou Lucas Donha, de 28 anos, alvejado por disparos de arma de fogo na avenida Afiffe José Abdo, no bairro Portal da Pérola II, por volta das 23h.
Segundo apurado pela reportagem, a ocorrência foi atendida pelos policiais Cabos PM Ilan e Aragão, após o Copom irradiar informações sobre um homem caído ao solo, vítima de disparos. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Lucas em deitado de costas no solo, com ferimentos na região da cabeça e manchas de sangue próximas ao corpo.
A Unidade de Resgate prestou socorro imediato e levou a vítima ao Pronto-socorro Municipal, onde o óbito foi confirmado pela equipe médica.
No local do crime, os policiais encontraram quatro estojos deflagrados e uma munição intacta. Outras equipe da PM realizaram a preservação da cena até a chegada da autoridade policial e da perícia técnica, que conduziram os levantamentos e coletaram os vestígios.
O corpo de Lucas Donha foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico e, posteriormente, será liberado aos familiares.
Primeiro homicídio
Este foi o segundo homicídio registrado em Birigui na mesma noite. O primeiro ocorreu por volta das 19h30, na rua Leonora Fioroto, tendo como vítima Bruno Henrique Martins, de 27 anos. Os casos ocorreram em regiões distintas, mas em curto intervalo de tempo, o que intensificou o clima de preocupação entre os moradores.
O velório de Lucas Donha está previsto para iniciar às 16h30 desta quarta-feira (22), na Capela São Judas Tadeu, e o sepultamento acontece nesta quinta-feira (23), às 9h, no Cemitério Municipal da Consolação.
