Segundo homicídio em menos de 4h assusta moradores de Birigui

Birigui viveu uma noite de terror nessa terça-feira (21). Em menos de quatro horas, dois homicídios foram registrados em diferentes pontos da cidade. O segundo deles vitimou Lucas Donha, de 28 anos, alvejado por disparos de arma de fogo na avenida Afiffe José Abdo, no bairro Portal da Pérola II, por volta das 23h.

Segundo apurado pela reportagem, a ocorrência foi atendida pelos policiais Cabos PM Ilan e Aragão, após o Copom irradiar informações sobre um homem caído ao solo, vítima de disparos. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Lucas em deitado de costas no solo, com ferimentos na região da cabeça e manchas de sangue próximas ao corpo.

A Unidade de Resgate prestou socorro imediato e levou a vítima ao Pronto-socorro Municipal, onde o óbito foi confirmado pela equipe médica.