Rapaz é morto a tiros, horas após casa ser alvo de atentado

A noite de terça-feira (21) foi marcada por mais um episódio de violência em Birigui. Um homem identificado como Bruno Henrique Martins, de 27 anos, foi morto a tiros na rua Leonora Fioroto, no bairro São José, por volta das 19h38. A ocorrência foi registrada como homicídio. Horas antes, a casa dele havia sido alvo de um atentado, também a tiros.
A Folha da Região informou, inicialmente, que o homicídio envolvia uma motocicleta e uma bicicleta. No entanto, após a análise de imagens de câmeras de segurança e novas informações da Polícia Militar, foi confirmado que duas motocicletas, com dois ocupantes em cada uma, participaram da ação.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelos ocupantes de uma das motos. Bruno chegou a ser socorrido pela Unidade de Resgate Municipal ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela médica plantonista.
No local, a perícia encontrou cerca de 14 cápsulas deflagradas e uma munição intacta, além de um disparo que atingiu o toldo de um estabelecimento comercial nas proximidades.
Momentos antes do crime, a residência de Bruno havia sido alvo de disparos de arma de fogo. A equipe policial se deslocou até o imóvel, onde foram encontradas três cápsulas deflagradas na calçada, em frente à casa. A esposa da vítima relatou ter ouvido os tiros, mas não presenciou a ação.
A perícia técnica esteve no local do homicídio, bem como a equipe da Polícia Civil. Após os trabalhos técnicos, o local foi liberado e a equipe se deslocou até a casa da vítima, onde também foi realizada perícia.
O corpo de Bruno foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, para exame necroscópico, antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.
Velório
O corpo de Bruno Henrique Martins será velado na Capela São Judas Tadeu, com início às 16h45 desta quarta-feira (22). O sepultamento está marcado para quinta-feira (23), às 8h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.