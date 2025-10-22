Rapaz é morto a tiros, horas após casa ser alvo de atentado

A noite de terça-feira (21) foi marcada por mais um episódio de violência em Birigui. Um homem identificado como Bruno Henrique Martins, de 27 anos, foi morto a tiros na rua Leonora Fioroto, no bairro São José, por volta das 19h38. A ocorrência foi registrada como homicídio. Horas antes, a casa dele havia sido alvo de um atentado, também a tiros.

A Folha da Região informou, inicialmente, que o homicídio envolvia uma motocicleta e uma bicicleta. No entanto, após a análise de imagens de câmeras de segurança e novas informações da Polícia Militar, foi confirmado que duas motocicletas, com dois ocupantes em cada uma, participaram da ação.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelos ocupantes de uma das motos. Bruno chegou a ser socorrido pela Unidade de Resgate Municipal ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela médica plantonista.