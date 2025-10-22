Bandeirante avança projeto para construir CT no campo do Flamengo

O Bandeirante Esporte Clube de Birigui deu um passo importante rumo à construção do seu futuro centro de treinamento, batizado de “Vila do Leão”. O projeto será desenvolvido na área onde está localizado o estádio Jaime Doná, popularmente conhecido como campo do Flamengo, que há pelo menos dez anos encontra-se em estado de abandono.
A definição foi feita na tarde dessa terça-feira (21), durante uma reunião entre representantes do clube e a prefeita Samanta Borini (PSD), que manifestou apoio à iniciativa e à adoção do espaço esportivo. No passado, o local foi amplamente utilizado pelas categorias de base do Bandeirante e por associações amadoras de futebol da cidade.
De acordo com o presidente do Bandeirante, André Luiz Batista, a cessão da área representa “um gesto de parceria e aproximação entre o poder público e o clube”, além de abrir caminho para uma nova fase da instituição.
“Foi um passo importante no início dessa nova trajetória do Bandeirante. A prefeita sinalizou apoio e a possibilidade de ceder o espaço do Flamengo para a criação do nosso futuro centro de treinamento. Queremos transformar o BEC em um clube formador, com uma identidade social e esportiva dentro de Birigui”, destacou André.
O dirigente afirmou ainda que o próximo desafio será buscar recursos e viabilidade financeira para colocar o projeto em prática, com a participação de empresários e apoio da administração municipal.
“Agora é hora de ir atrás de captação de recursos, junto ao poder público e à iniciativa privada, para que esse sonho de ter um CT próprio se torne realidade”, completou o presidente.
O Bandeirante Esporte Clube atualmente disputa o Campeonato Paulista da Série A3 e, em 2025, retomou também a participação nas categorias de base, com equipes inscritas no Paulista Sub-11, Sub-12 e Sub-20.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.