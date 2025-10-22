Bandeirante avança projeto para construir CT no campo do Flamengo

O Bandeirante Esporte Clube de Birigui deu um passo importante rumo à construção do seu futuro centro de treinamento, batizado de “Vila do Leão”. O projeto será desenvolvido na área onde está localizado o estádio Jaime Doná, popularmente conhecido como campo do Flamengo, que há pelo menos dez anos encontra-se em estado de abandono.

A definição foi feita na tarde dessa terça-feira (21), durante uma reunião entre representantes do clube e a prefeita Samanta Borini (PSD), que manifestou apoio à iniciativa e à adoção do espaço esportivo. No passado, o local foi amplamente utilizado pelas categorias de base do Bandeirante e por associações amadoras de futebol da cidade.

De acordo com o presidente do Bandeirante, André Luiz Batista, a cessão da área representa “um gesto de parceria e aproximação entre o poder público e o clube”, além de abrir caminho para uma nova fase da instituição.