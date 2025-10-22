Museu de Birigui abre exposição 'O Mundo em Grafite' nesta semana

O Museu Histórico Municipal “Dr. Renato Cordeiro”, em Birigui, abre nesta quinta-feira (23) a exposição “O Mundo em Grafite – Os Olhares e as Linhas”, do artista plástico Douglas dos Santos Rodrigues. A mostra ficará disponível ao público até o dia 31 de outubro, com entrada gratuita.

Autodidata, Douglas desenvolveu sua técnica por meio da observação e da prática, transformando simples lápis e papel em instrumentos de poesia visual. Suas obras exploram rostos, animais e paisagens, revelando texturas e emoções que expressam sensibilidade e disciplina.

Cada desenho apresenta uma leitura particular do mundo, resultado do olhar atento do artista, que busca beleza nos detalhes e significado em cada linha.