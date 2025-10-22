22 de outubro de 2025
ARTE EM GRAFITE

Museu de Birigui abre exposição 'O Mundo em Grafite' nesta semana

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Exposição “O Mundo em Grafite” apresenta desenhos sensíveis do artista biriguiense Douglas Rodrigues
Exposição “O Mundo em Grafite” apresenta desenhos sensíveis do artista biriguiense Douglas Rodrigues

O Museu Histórico Municipal “Dr. Renato Cordeiro”, em Birigui, abre nesta quinta-feira (23) a exposição “O Mundo em Grafite – Os Olhares e as Linhas”, do artista plástico Douglas dos Santos Rodrigues. A mostra ficará disponível ao público até o dia 31 de outubro, com entrada gratuita.

Autodidata, Douglas desenvolveu sua técnica por meio da observação e da prática, transformando simples lápis e papel em instrumentos de poesia visual. Suas obras exploram rostos, animais e paisagens, revelando texturas e emoções que expressam sensibilidade e disciplina.

Cada desenho apresenta uma leitura particular do mundo, resultado do olhar atento do artista, que busca beleza nos detalhes e significado em cada linha.

Além da arte, Douglas atua como policial militar, profissão que contrasta com o ambiente criativo, mas que também inspira reflexões sobre a vida cotidiana e o comportamento humano. Entre a rigidez da farda e a suavidade do grafite, ele encontra equilíbrio para transformar experiências em arte.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Birigui (Secultur) e reforça o compromisso do município em valorizar os talentos locais e incentivar a produção artística regional.

