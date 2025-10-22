Museu de Birigui abre exposição 'O Mundo em Grafite' nesta semana

O Museu Histórico Municipal “Dr. Renato Cordeiro”, em Birigui, abre nesta quinta-feira (23) a exposição “O Mundo em Grafite – Os Olhares e as Linhas”, do artista plástico Douglas dos Santos Rodrigues. A mostra ficará disponível ao público até o dia 31 de outubro, com entrada gratuita.
Autodidata, Douglas desenvolveu sua técnica por meio da observação e da prática, transformando simples lápis e papel em instrumentos de poesia visual. Suas obras exploram rostos, animais e paisagens, revelando texturas e emoções que expressam sensibilidade e disciplina.
Cada desenho apresenta uma leitura particular do mundo, resultado do olhar atento do artista, que busca beleza nos detalhes e significado em cada linha.
Além da arte, Douglas atua como policial militar, profissão que contrasta com o ambiente criativo, mas que também inspira reflexões sobre a vida cotidiana e o comportamento humano. Entre a rigidez da farda e a suavidade do grafite, ele encontra equilíbrio para transformar experiências em arte.
A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Birigui (Secultur) e reforça o compromisso do município em valorizar os talentos locais e incentivar a produção artística regional.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.