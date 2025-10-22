Cantora é morta a facadas e ex-marido fica ferido em fuga

Uma tragédia familiar marcou a noite de segunda-feira (20) em Olímpia. A cantora Luciana Rodrigues da Cruz, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento de faca no peito. O principal suspeito é o ex-marido, Francisco das Chagas Araújo dos Santos, de 46 anos, que foi preso em flagrante após se ferir em uma tentativa de fuga.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da artista foi localizado pelo filho dela, um adolescente de 14 anos, no sofá da residência. A faca utilizada no crime não foi encontrada pela polícia.

Após o ataque, Francisco fugiu em um carro e acabou se envolvendo em um grave acidente na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). O veículo pegou fogo depois da colisão com a traseira de um caminhão. O homem foi socorrido com queimaduras em cerca de 30% do corpo e levado para a Santa Casa de Olímpia, onde segue internado sob escolta policial.