Cantora é morta a facadas e ex-marido fica ferido em fuga

Uma tragédia familiar marcou a noite de segunda-feira (20) em Olímpia. A cantora Luciana Rodrigues da Cruz, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa com um ferimento de faca no peito. O principal suspeito é o ex-marido, Francisco das Chagas Araújo dos Santos, de 46 anos, que foi preso em flagrante após se ferir em uma tentativa de fuga.
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da artista foi localizado pelo filho dela, um adolescente de 14 anos, no sofá da residência. A faca utilizada no crime não foi encontrada pela polícia.
Após o ataque, Francisco fugiu em um carro e acabou se envolvendo em um grave acidente na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). O veículo pegou fogo depois da colisão com a traseira de um caminhão. O homem foi socorrido com queimaduras em cerca de 30% do corpo e levado para a Santa Casa de Olímpia, onde segue internado sob escolta policial.
Durante atendimento médico, o suspeito confessou o crime às autoridades. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio motivado pelo fim do relacionamento, que ele não teria aceitado. O caso foi registrado como feminicídio, morte suspeita e encontro de cadáver.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.