Estádio de Penápolis é vetado para jogos noturnos pela FPF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) atualizou nesta semana os laudos técnicos dos estádios que deverão sediar as Séries A3 e A4 do Campeonato Paulista de 2026. O levantamento mais recente indica que sete arenas estão temporariamente impedidas de receber partidas por motivos que envolvem infraestrutura, segurança e iluminação.

Entre os locais citados está o Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis, que ficou restrito à realização de jogos noturnos devido a falhas detectadas no sistema de iluminação. A restrição foi formalizada por meio da Portaria nº 49/25, e a liberação depende da regularização e da reapresentação dos laudos exigidos pela entidade.

Além do Tenente Carriço, outros estádios da Série A4 também foram vetados, como o Bruno Lazzarini (Leme), Carlos Ferracini (Caieiras) e Prefeito Alberto Victolo (Tanabi). Já o Adhemar de Barros, em Araçatuba, e o Sócrates Stamato, em Bebedouro, estão com laudos aprovados e podem receber jogos normalmente.