Estádio de Penápolis é vetado para jogos noturnos pela FPF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) atualizou nesta semana os laudos técnicos dos estádios que deverão sediar as Séries A3 e A4 do Campeonato Paulista de 2026. O levantamento mais recente indica que sete arenas estão temporariamente impedidas de receber partidas por motivos que envolvem infraestrutura, segurança e iluminação.
Entre os locais citados está o Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis, que ficou restrito à realização de jogos noturnos devido a falhas detectadas no sistema de iluminação. A restrição foi formalizada por meio da Portaria nº 49/25, e a liberação depende da regularização e da reapresentação dos laudos exigidos pela entidade.
Além do Tenente Carriço, outros estádios da Série A4 também foram vetados, como o Bruno Lazzarini (Leme), Carlos Ferracini (Caieiras) e Prefeito Alberto Victolo (Tanabi). Já o Adhemar de Barros, em Araçatuba, e o Sócrates Stamato, em Bebedouro, estão com laudos aprovados e podem receber jogos normalmente.
A FPF notificou os clubes para que as adequações necessárias sejam concluídas antes do início das competições, previsto para o primeiro trimestre de 2026.
A Folha da Região procurou a Prefeitura de Penápolis, responsável pelo Estádio Tenente Carriço, que explicou o motivo da restrição e informou já estar tomando providências para a regularização.
Nota da Prefeitura de Penápolis:
“A motivação da restrição ao Estádio Municipal de Penápolis ocorreu em virtude de um incidente durante uma partida noturna, em que houve interrupção da iluminação. Na oportunidade, as luzes foram restabelecidas rapidamente, em aproximadamente cinco minutos. Informamos que o laudo que atesta a eficiência do sistema de iluminação do local está em vigência até 30 de novembro. A Prefeitura já providenciou a renovação do laudo e, nas próximas semanas, encaminhará à Federação Paulista de Futebol. Informamos ainda que o Estádio Municipal Tenente Carriço pertence à Prefeitura de Penápolis, que concedeu legalmente a permissão de uso ao Clube Atlético Penapolense.”
