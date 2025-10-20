Birigui inicia construção da nova UBS-7 no Parque São Vicente

A Prefeitura de Birigui iniciou as obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS-7), que atenderá os moradores do bairro Parque São Vicente e arredores. O projeto, executado pela Secretaria de Obras, representa um investimento superior a R$ 1,6 milhão, custeado com recursos do PAC Seleções, do governo federal, sem necessidade de contrapartida municipal.

A nova UBS Porte 1 está sendo erguida no cruzamento das ruas Francisco Martins Archila e Santos Dumont. A empresa Dona Incorporações Ltda – EPP venceu o processo licitatório e terá 270 dias para concluir o prédio, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026.

Com a nova estrutura, a administração municipal pretende ampliar a cobertura da atenção primária à saúde, oferecendo serviços médicos, odontológicos e de enfermagem, além de ações de prevenção e promoção da saúde à comunidade.