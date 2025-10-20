21 de outubro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

Birigui inicia construção da nova UBS-7 no Parque São Vicente

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Imagem do terreno onde será construído o Hospital Estadual Alto Noroeste, ao lado do Fórum de Birigui, área que atualmente abriga a obra da UBS
Imagem do terreno onde será construído o Hospital Estadual Alto Noroeste, ao lado do Fórum de Birigui, área que atualmente abriga a obra da UBS

A Prefeitura de Birigui iniciou as obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS-7), que atenderá os moradores do bairro Parque São Vicente e arredores. O projeto, executado pela Secretaria de Obras, representa um investimento superior a R$ 1,6 milhão, custeado com recursos do PAC Seleções, do governo federal, sem necessidade de contrapartida municipal.

A nova UBS Porte 1 está sendo erguida no cruzamento das ruas Francisco Martins Archila e Santos Dumont. A empresa Dona Incorporações Ltda – EPP venceu o processo licitatório e terá 270 dias para concluir o prédio, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026.

Com a nova estrutura, a administração municipal pretende ampliar a cobertura da atenção primária à saúde, oferecendo serviços médicos, odontológicos e de enfermagem, além de ações de prevenção e promoção da saúde à comunidade.

Segundo a prefeita Samanta Borini, o novo espaço trará benefícios diretos tanto para a população quanto para os cofres públicos.
“Além de garantirmos um ambiente mais amplo e adequado para o atendimento da população, o município deixará de arcar com o aluguel do imóvel atual, o que representa economia e eficiência na gestão pública”, destacou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a UBS-7 atende atualmente cerca de 5 mil pessoas, entre crianças, adultos e idosos dos bairros Parque São Vicente e região. No local, são realizados atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, vacinação, curativos e dispensação de medicamentos.

A Prefeitura também aguarda novos investimentos do governo federal, solicitados por meio do Novo PAC, para modernizar outras UBSs do município, com aquisição de equipamentos e implantação do serviço de telemedicina. As propostas estão em fase de tramitação.

