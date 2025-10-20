Governo autoriza início das obras do Hospital Estadual em Birigui

O Governo do Estado de São Paulo oficializou a autorização para o início das obras do Hospital Estadual Alto Noroeste – Birigui, um dos maiores investimentos em saúde pública da região nas últimas décadas. A ordem de serviço foi expedida no dia 13 de outubro pela Secretaria de Estado da Saúde, dando início à fase de elaboração dos projetos executivos e à execução da construção.
O empreendimento será conduzido pelo Consórcio Alto Noroeste, formado pelas empresas QDR Engenharia Ltda. e SAIED Engenharia Ltda., vencedoras da licitação. O contrato foi assinado em 29 de setembro, consolidando a parceria entre o Estado e as construtoras responsáveis.
O novo hospital será erguido em um terreno às margens da Rodovia Roberto Rollemberg (SP-461), em Birigui, com investimento estimado em mais de R$ 350 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída até 2027, marcando um avanço histórico na estrutura de atendimento hospitalar da região.
De acordo com o governo estadual, o Hospital Estadual Alto Noroeste será uma unidade de alta complexidade, projetada para atender Birigui e mais de 40 municípios vizinhos. O objetivo é ampliar a capacidade do sistema público de saúde e reduzir a necessidade de deslocamentos para grandes centros.
A prefeita Samanta Borini destacou o impacto regional da obra. “O Hospital Estadual representa um marco que vai transformar a vida da nossa população e de toda a região. Vamos garantir atendimento de qualidade sem precisar sair da cidade, além de gerar desenvolvimento econômico e atrair novos investimentos para Birigui”, afirmou.
O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Estado da Saúde, Dr. Eleuses Paiva, estiveram em Birigui no dia 18 de setembro para o lançamento da pedra fundamental do hospital, simbolizando o início de um projeto que promete revolucionar a assistência médica no noroeste paulista.
