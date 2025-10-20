Governo autoriza início das obras do Hospital Estadual em Birigui

O Governo do Estado de São Paulo oficializou a autorização para o início das obras do Hospital Estadual Alto Noroeste – Birigui, um dos maiores investimentos em saúde pública da região nas últimas décadas. A ordem de serviço foi expedida no dia 13 de outubro pela Secretaria de Estado da Saúde, dando início à fase de elaboração dos projetos executivos e à execução da construção.

O empreendimento será conduzido pelo Consórcio Alto Noroeste, formado pelas empresas QDR Engenharia Ltda. e SAIED Engenharia Ltda., vencedoras da licitação. O contrato foi assinado em 29 de setembro, consolidando a parceria entre o Estado e as construtoras responsáveis.

O novo hospital será erguido em um terreno às margens da Rodovia Roberto Rollemberg (SP-461), em Birigui, com investimento estimado em mais de R$ 350 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída até 2027, marcando um avanço histórico na estrutura de atendimento hospitalar da região.