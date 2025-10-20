PF apreende perfumes importados irregularmente em Andradina

A Polícia Federal apreendeu, neste domingo (19), uma quantidade expressiva de perfumes de origem estrangeira que teriam sido introduzidos de forma irregular no país. O flagrante foi apresentado na Delegacia da PF de Araçatuba pela Polícia Militar Rodoviária, responsável pela abordagem inicial.º
A ação teve início por volta das 14h30, quando policiais rodoviários receberam informações sobre uma movimentação suspeita na rodoviária de Andradina. No local, um homem foi abordado e, durante a vistoria de suas bagagens — incluindo malas, bolsa e mochila —, os agentes localizaram diversos frascos de perfume sem nota fiscal ou comprovante de importação regular.
O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Federal, que autuou o suspeito em flagrante pelo crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal.
Após ser ouvido, o homem foi liberado mediante pagamento de fiança, e o caso segue sob investigação para identificar a origem e o destino dos produtos apreendidos.
