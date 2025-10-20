20 de outubro de 2025
PRODUTO ILEGAL

PF apreende medicamento para emagrecimento em ônibus na Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mulher levava 96 ampolas de Tirzepatida e seringas sem nota; produto era de origem estrangeira
Mulher levava 96 ampolas de Tirzepatida e seringas sem nota; produto era de origem estrangeira

A Polícia Federal apreendeu na noite de domingo (19) 96 ampolas do medicamento Tirzepatida, utilizado para emagrecimento, além de 68 seringas e caixas para acondicionamento, durante ação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária, em Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 18h, no km 526 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando os policiais fiscalizavam um ônibus da empresa Expresso Adamantina. Durante a vistoria, uma passageira chamou a atenção da equipe por transportar grande quantidade de medicamentos em suas bagagens.

Ao verificarem o conteúdo, os agentes encontraram as ampolas com inscrições em espanhol, indicando origem estrangeira e sem documentação legal de importação. Questionada, a mulher admitiu não possuir nota fiscal nem autorização para o transporte do produto.

Diante da irregularidade, a passageira foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde foi autuada em flagrante por crime de importação e comercialização irregular de medicamentos, conforme o artigo 273, §1º-B, incisos I e V, do Código Penal.

Os materiais apreendidos foram recolhidos e permanecerão sob custódia da PF, que dará continuidade às investigações para identificar a origem dos produtos e outros possíveis envolvidos na importação ilegal. A mulher segue à disposição da Justiça.

