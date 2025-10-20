20 de outubro de 2025
LIMPEZA NA CIDADE

Limpa Birigui entra na penúltima etapa e atende 30 bairros

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Birigui
Ação da Prefeitura segue até 22 de outubro, com recolhimento de materiais inservíveis em diversos pontos da cidade
Ação da Prefeitura segue até 22 de outubro, com recolhimento de materiais inservíveis em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Birigui realiza entre os dias 20 e 22 de outubro, a penúltima etapa do projeto Limpa Birigui, que continua percorrendo os bairros da cidade para recolher materiais sem utilidade e combater o acúmulo de entulho e criadouros de insetos. A ação começa a partir das 8h, com equipes percorrendo diferentes regiões.

Durante esses três dias, os caminhões passarão pelos bairros Bosque das Azaléas, Bosque dos Girassóis, Centro, Chácara Caiçara, Jardim Icaray, Jardim Ipanema, Jardim Padro, Jardim Pérola, Jardim Popi, Jardim Portão Azul, Jardim Stabile, Jardim São Conrado, Jardim Tropical, Jardim N. Sra. de Fátima, Parque das Paineiras, Patrimônio Santo Antônio, Patrimônio Silvares, Residencial Alamoville, Residencial Gavea, Residencial Ibiza, Residencial Montblanc, Residencial Modelo, Residencial Portão Azul II, Residencial São Bento, Residencial Vereador Reginaldo Liessi, Sítio Recreio Passaredo, Vila do Chafariz, Vila Gardenal, Vila Giampietro e Sila Silvares.

A coleta inclui móveis velhos, colchões, pneus, garrafas PET, eletrônicos, eletrodomésticos e outros objetos que não tenham mais utilidade, mas não recolhe entulho de construção, lixo orgânico nem restos de poda.

Os moradores devem deixar os materiais em frente às residências, de forma organizada, antes do horário de passagem dos caminhões.

