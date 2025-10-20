Homem em surto se tranca em casa após ameaçar família com faca

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo (19), em Buritama. De acordo com as informações da polícia, o caso aconteceu no bairro Central, onde familiares acionaram a PM após um homem se tornar violento dentro de casa.
Testemunhas relataram que o autor, em surto de agressividade, teria ameaçado parentes com uma faca e agredido fisicamente uma das vítimas. Em seguida, ele se trancou em um dos cômodos da residência, se recusando a atender às ordens dos policiais.
Durante a negociação, os agentes foram informados de que o homem já havia sido responsável pela morte de seu ex-padrasto, em um caso anterior. Após algum tempo, o suspeito deixou o cômodo e foi contido com segurança pela equipe.
A faca utilizada nas ameaças foi apreendida e o homem encaminhado ao Distrito Policial para registro da ocorrência. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado.
