Manutenção interrompe abastecimento de água em Birigui

A Secretaria de Meio Ambiente de Birigui informou que o fornecimento de água será temporariamente suspenso na manhã desta segunda-feira (20) para manutenção no reservatório do bairro São Conrado. A ação faz parte de um trabalho preventivo de reparo estrutural.

De acordo com a pasta, a intervenção é necessária para a soldagem da caixa d’água, que precisa estar totalmente vazia para garantir a execução do serviço com segurança e qualidade. Assim que o procedimento for finalizado, o reservatório será reabastecido e o fornecimento retomado de forma gradual.

Durante o período da manutenção, a Prefeitura orienta os moradores da área afetada a fazerem uso racional da água, evitando desperdícios. Residências com caixas d’água próprias devem sentir menos impacto na distribuição.