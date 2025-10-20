Produtor rural é multado em R$ 500 mil por cortar 1,7 mil árvores

Um produtor rural foi autuado em R$ 500 mil após ser flagrado promovendo o corte ilegal de árvores nativas em uma propriedade localizada na zona rural de Barbosa, a cerca de 70 km de Araçatuba. A ação foi registrada pela Polícia Ambiental no sábado (18), após uma denúncia anônima.

Durante a fiscalização, os agentes constataram o desmatamento de aproximadamente 0,9 hectare de vegetação em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, além da remoção total de cerca de 1,7 mil árvores nativas isoladas dentro da fazenda.

A área foi imediatamente embargada, e os maquinários utilizados na derrubada foram apreendidos. O proprietário foi autuado com base no artigo, que trata da supressão irregular de vegetação nativa fora de área de reserva legal em propriedades particulares.