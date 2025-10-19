20 de outubro de 2025
METEOROLOGIA

Araçatuba enfrenta mínima de 12°C com chegada de massa polar

Por Guilherme Renan | da Redação
Paulo Pinto/Agência Brasil
Defesa Civil emite alerta e prevê frio intenso para diversas regiões de São Paulo nos próximos dias
Os moradores de Araçatuba e cidades do interior paulista vão sentir nos próximos dias uma queda significativa nas temperaturas. Para esta segunda-feira (20), a mínima prevista em Araçatuba é de 12°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26°C, trazendo grande variação térmica ao longo do dia.

Segundo informações da Climatempo, a mudança no tempo é provocada por uma nova frente fria que avança pelo Brasil e traz consigo uma massa de ar polar, responsável pela sensação de frio fora do comum para esta época da primavera.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil emitiu um alerta especial sobre a onda de frio, que também afetará diversas regiões do estado. A previsão mínima inclui 8°C na Grande São Paulo, 5°C na Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e em São José dos Campos e Itapeva, 10°C em Sorocaba e Campinas, e 11°C em Bauru e Araraquara.

Para o noroeste e oeste paulista, incluindo Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, a mínima esperada é de 12°C, enquanto na Baixada Santista e Litoral Norte os termômetros devem marcar 14°C.

Com a mudança brusca de temperatura, especialistas reforçam a importância de redobrar cuidados com saúde, principalmente com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, além de manter aquecimento adequado e atenção aos sinais de hipotermia.

