UBSs aplicam quase 400 vacinas em campanha de multivacinação

O Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado 18, movimentou as 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba, com a aplicação de 392 doses de vacinas em crianças e adolescentes.

A iniciativa também contemplou ações de prevenção à saúde da mulher, com 249 exames preventivos e 171 solicitações de mamografia, integradas às atividades do Outubro Rosa. “A percepção é de que a campanha foi muito boa. Conseguimos atingir o público esperado e reforçar a importância da vacinação e da prevenção”, destacou Priscila Cestaro, diretora da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

Todas as UBSs atenderam das 8h às 17h, incluindo a unidade do Bairro Engenheiro Taveira. O foco principal foi atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes que ainda não haviam recebido todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação.