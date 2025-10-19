UBSs aplicam quase 400 vacinas em campanha de multivacinação

O Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado 18, movimentou as 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba, com a aplicação de 392 doses de vacinas em crianças e adolescentes.
A iniciativa também contemplou ações de prevenção à saúde da mulher, com 249 exames preventivos e 171 solicitações de mamografia, integradas às atividades do Outubro Rosa. “A percepção é de que a campanha foi muito boa. Conseguimos atingir o público esperado e reforçar a importância da vacinação e da prevenção”, destacou Priscila Cestaro, diretora da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
Todas as UBSs atenderam das 8h às 17h, incluindo a unidade do Bairro Engenheiro Taveira. O foco principal foi atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes que ainda não haviam recebido todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação.
Adolescentes de 15 a 19 anos puderam receber a vacina contra o HPV, em uma ação voltada àqueles que nunca iniciaram o esquema vacinal. Além disso, o atendimento odontológico também foi disponibilizado para prevenção do câncer bucal.
A campanha segue até 31 de outubro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e algumas unidades — Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2 — funcionando até às 22h.
Nos finais de semana, as UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2 permanecem abertas das 8h às 17h.
