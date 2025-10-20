20 de outubro de 2025
BIRIGUI

Homem é detido após dirigir em zigue-zague e resistir à abordagem

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/FR
Companhia da Policia Militar, em Birigui
Companhia da Policia Militar, em Birigui

Na manhã deste domingo (19), um homem foi detido em Birigui após dirigir um Jeep Renegade de forma irregular pelas ruas da Vila Angélica. Durante patrulhamento, o veículo foi visto zigue-zagueando pela rua Afonso Pena, o que motivou a abordagem da equipe policial.

O motorista desobedeceu à ordem de parada e só parou em frente à sua residência, na rua Nelson Calixto. Durante a abordagem, foram constatados sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala pastosa, olhos avermelhados e dificuldade de locomoção.

A situação se agravou quando a avó do condutor apareceu na residência, levando o homem a resistir à abordagem, proferindo palavras de desrespeito. A equipe precisou utilizar técnicas de contenção para algemar o homem com segurança, seguindo os protocolos operacionais.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e resistência à prisão. Ele aceitou voluntariamente a coleta de sangue para exames, realizada no Pronto-socorro Municipal.

No âmbito administrativo, foram emitidos três autos de infração de trânsito. O veículo foi deixado sob a responsabilidade do pai do motorista.

