Homem é detido após dirigir em zigue-zague e resistir à abordagem

Na manhã deste domingo (19), um homem foi detido em Birigui após dirigir um Jeep Renegade de forma irregular pelas ruas da Vila Angélica. Durante patrulhamento, o veículo foi visto zigue-zagueando pela rua Afonso Pena, o que motivou a abordagem da equipe policial.

O motorista desobedeceu à ordem de parada e só parou em frente à sua residência, na rua Nelson Calixto. Durante a abordagem, foram constatados sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala pastosa, olhos avermelhados e dificuldade de locomoção.

A situação se agravou quando a avó do condutor apareceu na residência, levando o homem a resistir à abordagem, proferindo palavras de desrespeito. A equipe precisou utilizar técnicas de contenção para algemar o homem com segurança, seguindo os protocolos operacionais.