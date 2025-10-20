PM prende suspeito após furto de carro em Araçatuba

Durante a madrugada deste domingo (19), por volta das 3h, policiais militares em patrulhamento pelo bairro São José, em Araçatuba, abordaram um casal em um veículo com atitude suspeita.

Embora nenhum objeto ilícito tenha sido encontrado com os ocupantes, os policiais notaram que o carro estava ligado com o uso de uma tesoura de ignição. Questionado, o homem confessou ter furtado o veículo na cidade de Guararapes e admitiu envolvimento em outros delitos.

O casal foi conduzido ao Distrito Policial, onde o homem permaneceu preso por furto, enquanto a mulher foi ouvida e liberada.