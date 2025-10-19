Homem é preso com moto adulterada e placa artesanal em Araçatuba

Na madrugada deste domingo (19), por volta de 00h50, a Polícia Militar realizou abordagem a um indivíduo que conduzia uma motocicleta com placa artesanal no bairro Águas Claras, em Araçatuba.
Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração no chassi e no motor do veículo, além da incompatibilidade da placa com registros oficiais. Questionado, o condutor afirmou ter adquirido a motocicleta por R$ 1.800 de um desconhecido.
Diante das irregularidades, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido para investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.