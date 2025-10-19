19 de outubro de 2025
VEÍCULO ADULTERADO

Homem é preso com moto adulterada e placa artesanal em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Motocicleta apreendida pela polícia
Motocicleta apreendida pela polícia

Na madrugada deste domingo (19), por volta de 00h50, a Polícia Militar realizou abordagem a um indivíduo que conduzia uma motocicleta com placa artesanal no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração no chassi e no motor do veículo, além da incompatibilidade da placa com registros oficiais. Questionado, o condutor afirmou ter adquirido a motocicleta por R$ 1.800 de um desconhecido.

Diante das irregularidades, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido para investigação.

