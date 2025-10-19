Marido agride esposa e vai preso ao ser flagrado com revólver

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Centro de Valparaíso, cidade que fica a 47km de Araçatuba, na manhã deste domingo 19, por volta das 6h35. A vítima, uma mulher agredida pelo marido após uma discussão motivada pelo uso de drogas, conseguiu fugir de casa pulando o muro e pediu ajuda aos vizinhos, sendo encaminhada à Santa Casa da cidade.

Após ouvir a vítima, a equipe policial se dirigiu à residência do casal e localizou o agressor, que confirmou as agressões e a posse de um revólver calibre 38 da marca Taurus, com numeração preservada, porém sem munições. O homem não possuía documentação legal para porte da arma.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba. O delegado plantonista lavrou o auto de prisão em flagrante, e o indivíduo permanece preso à disposição da Justiça.