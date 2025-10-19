19 de outubro: mamografia salva vidas ao detectar câncer de mama

O Dia Mundial do Câncer de Mama, celebrado neste domingo 19 de outubro, reforça a necessidade de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença. Detectar o câncer em estágios iniciais aumenta significativamente as chances de cura, e a data integra a campanha Outubro Rosa, que incentiva mulheres acima de 40 anos a realizarem mamografia anualmente.
O mastologista do Centro de Tratamento Oncológico (CTO) da Santa Casa de Araçatuba, Caio Saito, destaca que a mamografia anual pode reduzir a mortalidade pelo câncer de mama em até 30%. “O exame identifica alterações que ainda não causam sintomas, como microcalcificações”, explica.
Pacientes com histórico familiar ou alterações genéticas podem precisar iniciar o rastreamento antes dos 40 anos.
Saito reforça que o autoexame, embora popular no passado, não substitui a mamografia, considerada método mais eficiente por revelar sinais precoces da doença.
No CTO, referência para 40 municípios da região, o câncer de mama é a segunda maior incidência entre os casos oncológicos. A unidade oferece atendimento completo, desde diagnóstico inicial até consultas com mastologistas, oncologistas e radioterapeutas, acompanhamento multidisciplinar e cirurgias de reconstrução mamária.
Levantamento do CTO aponta que metade das pacientes em tratamento descobriu o nódulo durante exames de rotina, enquanto outras só procuraram ajuda após alterações visíveis, indicando diagnóstico tardio. “Embora ainda estejamos longe do ideal, a adesão à mamografia por mulheres assintomáticas vem crescendo, o que já representa avanços significativos”, afirma Saito.
O especialista destaca que o tempo de atendimento é crucial. “Temos estrutura para encaminhar imediatamente pacientes à cirurgia ou à quimioterapia neoadjuvante. De janeiro a setembro, mais de 60 pacientes com câncer de mama foram operadas”, informa.
Sobre o aumento de casos, Saito observa que ele se deve tanto à maior incidência da doença quanto à eficiência do diagnóstico. “Fatores genéticos e estilo de vida contribuem para o aumento, mas também estamos detectando mais tumores graças a rastreamentos modernos”.
Nos últimos anos, houve avanços expressivos no tratamento, incluindo imunoterapias e terapias-alvo, que melhoram a sobrevida, qualidade de vida e permitem cirurgias menos invasivas.
Estrutura completa
O Serviço de Oncologia da Santa Casa de Araçatuba conta com estrutura para todas as etapas do tratamento. Implantado em março deste ano com convênio do Ministério da Saúde, o serviço já realizou 12 reconstruções mamárias, na maioria imediatas após mastectomia, permitindo que pacientes prossigam com segurança nas terapias subsequentes.
