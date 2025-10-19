19 de outubro: mamografia salva vidas ao detectar câncer de mama

O Dia Mundial do Câncer de Mama, celebrado neste domingo 19 de outubro, reforça a necessidade de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença. Detectar o câncer em estágios iniciais aumenta significativamente as chances de cura, e a data integra a campanha Outubro Rosa, que incentiva mulheres acima de 40 anos a realizarem mamografia anualmente.

O mastologista do Centro de Tratamento Oncológico (CTO) da Santa Casa de Araçatuba, Caio Saito, destaca que a mamografia anual pode reduzir a mortalidade pelo câncer de mama em até 30%. “O exame identifica alterações que ainda não causam sintomas, como microcalcificações”, explica.

Pacientes com histórico familiar ou alterações genéticas podem precisar iniciar o rastreamento antes dos 40 anos.