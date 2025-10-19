Sessão da Câmara discute arborização, fraldários e homenagens

Sete projetos formam a Ordem do Dia da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba, marcada para a próxima segunda-feira (20), a partir das 19h. Das propostas em discussão, três são de autoria do Executivo Municipal, enquanto quatro foram apresentadas por vereadores.
Entre os projetos do Executivo, destaque para a atualização da Lei Municipal nº 4.783, de 1996, que regula a arborização urbana em áreas públicas. A proposta define parâmetros detalhados para o plantio de árvores, levando em conta a largura das calçadas, o tipo de espécie e o espaçamento necessário, garantindo segurança e harmonia com a infraestrutura urbana.
O projeto estabelece, por exemplo, que calçadas com largura mínima de 14 metros poderão receber árvores pequenas próximas às redes de concessionárias, enquanto a calçada oposta comportará espécies de médio e grande porte. Já em canteiros centrais estreitos, só serão permitidas árvores colunas ou palmeiras com tronco limpo, e o espaçamento entre árvores poderá variar de 5 a 8 metros, respeitando esquinas, postes, bocas-de-lobo e entradas de garagens.
Os outros dois projetos do Executivo solicitam autorização da Câmara para abertura de créditos adicionais especiais por decreto.
Parlamentares na pauta
Entre os projetos de autoria parlamentar, a vereadora Sol do Autismo (PL) propõe a criação de áreas específicas para embarque e desembarque de passageiros de aplicativos. O vereador Denilson Pichitelli (Republicanos) sugere alterações na lei que obriga a instalação de fraldários em banheiros de praças e parques públicos, exceto em reformas desses locais.
Já o vereador João Moreira (PP) busca aprovar a denominação de Rua 3 do Conjunto Habitacional Luís Fernando de Arruda Ramos em homenagem a Luiz Mauro Amantea.
Por fim, um projeto de decreto legislativo prevê a entrega da Medalha Esportiva Cidade de Araçatuba a Takuji Yamada, em reconhecimento à sua contribuição para o esporte, educação e fortalecimento da comunidade.
Pequeno Expediente
Durante o Pequeno Expediente, estão inscritos os vereadores Arlindo Araújo (Solidariedade), Carlinhos do Terceiro (Republicanos), Damião Brito (Rede) e Denilson Pichitelli, que farão uso da palavra em suas intervenções.
