Polícia Militar prende dupla com cocaína, crack e maconha

Dois jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste sábado (18), por volta das 15h, durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro São José, em Araçatuba. O caso foi registrado na Policia Civil, sob responsabilidade do delegado Guilherme Melchior Valera.

De acordo com o registro, os policiais militares 1º Tenente Matheus Novaes e Cabo Takata patrulhavam a região quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, de blusa preta e calça jeans azul, no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gato e João Soares Gomes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os rapazes correram, mas acabaram alcançados e detidos.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com um suspeito 15 pinos de cocaína no bolso direito e três porções de maconha na roupa. Já com o outro, foram apreendidos 18 pinos de cocaína e R$ 219 em dinheiro, além de R$ 50 mil em notas promissórias.