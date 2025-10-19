Polícia Militar prende dupla com cocaína, crack e maconha

Dois jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste sábado (18), por volta das 15h, durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro São José, em Araçatuba. O caso foi registrado na Policia Civil, sob responsabilidade do delegado Guilherme Melchior Valera.
De acordo com o registro, os policiais militares 1º Tenente Matheus Novaes e Cabo Takata patrulhavam a região quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, de blusa preta e calça jeans azul, no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gato e João Soares Gomes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os rapazes correram, mas acabaram alcançados e detidos.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com um suspeito 15 pinos de cocaína no bolso direito e três porções de maconha na roupa. Já com o outro, foram apreendidos 18 pinos de cocaína e R$ 219 em dinheiro, além de R$ 50 mil em notas promissórias.
Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão em flagrante confirmada pelo delegado Guilherme Valera. Em sua decisão, o delegado destacou que os laudos periciais constataram a presença de cocaína, crack e maconha.
O delegado também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, justificando que a gravidade do crime, o risco de reiteração e a necessidade de garantir a instrução criminal tornam a medida essencial.
Segundo ele, “a prisão em flagrante é crime equiparado a hediondo, inafiançável, e as provas colhidas demonstram autoria e materialidade delitiva”.
Os dois suspeitos permanecem presos e foram encaminhados à cadeia pública, onde ficarão à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.