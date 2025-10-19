Motoboys e familiares se despedem de Wendel: 'Homem incrível'

O velório teve início às 20h30 e reuniu familiares, amigos e dezenas de motociclistas, que chegaram em grupos para prestar as últimas homenagens. Coroas de flores enviadas por empresas de entregas e colegas de profissão tomaram conta do salão, simbolizando a união e o respeito da categoria.

O clima foi de profunda comoção no Memorial Cardassi, em Birigui , na noite de sábado (18), durante o inicio do velório de Wendel Rafael Máximo Guiare, 27 anos. O motoboy, apaixonado por motocicletas, não resistiu aos ferimentos de um grave acidente ocorrido no Centro da cidade no último dia 9.

Bastante abalada, a mulher de Wendel, Juliana Durso, 27 anos, técnica de enfermagem, expressou a dor da perda. “Foi uma esperança muito grande quando ele apresentou um pouco de reação, a questão do fluxo sanguíneo deu bastante esperança e a gente acreditou no milagre até o último momento. A família inteira orou, jejuou e pediu a Deus pela vida dele. Mas, infelizmente, Deus quis assim. Ele foi um ótimo marido, pai e filho, e vai deixar um vazio profundo dentro de mim e de todos que o amavam”, disse emocionada.

Juliana relembrou os últimos dias ao lado do marido, destacando a força que a fé lhes deu durante a luta. “Foram dias de angústia e também de muita fé. Cada notícia boa era uma luz no fim do túnel. Nós não desistimos em nenhum momento. Eu estava ali todos os dias, orando, esperando por um milagre”, contou.

Ela também falou sobre o amor que Wendel tinha pelas motos - uma paixão que marcou sua vida.

“A paixão dele sempre foi pilotar. Ele amava sentir o vento no rosto, era algo que fazia parte dele. Era cuidadoso, experiente... Mas, infelizmente, foi justamente na moto que a vida dele terminou”, lamentou.