Policiais salvam recém-nascido engasgado durante amamentação

Uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar no inicio da noite deste sábado (18), no bairro Recanto Verde, em Birigui, após um recém-nascido de apenas 8 dias engasgar durante a amamentação.
A equipe composta pelos cabos PM Lima e Bisson e pelos soldados PM 2ª classe Raquel e Hiury foi acionada via Copom para atender a ocorrência na rua Vicente Lopes Tetilli. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram o bebê com coloração arroxeada, sinal de obstrução das vias aéreas.
Diante da situação crítica, o cabo PM Lima, utilizando seus conhecimentos técnicos e agindo com extremo cuidado devido à fragilidade da vítima, realizou com precisão a manobra Heimlich adaptada para lactentes. A ação foi bem-sucedida e permitiu a desobstrução das vias aéreas, restabelecendo a respiração normal do recém-nascido.
Logo em seguida, uma segunda viatura chegou para prestar apoio, com o cabo PM Martins e o soldado PM Carlos. A ambulância municipal também participou da ocorrência, conduzindo a criança e o pai ao Pronto-socorro Municipal de Birigui.
Após avaliação médica, foi constatado que o bebê não apresentava lesões, sendo liberado em segurança. A rápida resposta e o profissionalismo dos policiais foram determinantes para evitar uma tragédia e garantir a vida do recém-nascido.
