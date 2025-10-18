19 de outubro de 2025
DROGAS

Suspeito é flagrado com porções de cocaína em bairro de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Denúncia anônima levou policiais a surpreender homem com drogas próximo a um bar no Portal da Pérola
Denúncia anônima levou policiais a surpreender homem com drogas próximo a um bar no Portal da Pérola

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada de quinta-feira (17), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. A ação aconteceu após equipes policiais receberem denúncia de que um suspeito estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de um bar da região.

Com base nas informações, as viaturas foram até o local indicado e localizaram um homem com as mesmas características repassadas. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou danificar um celular, jogando-o ao chão, mas acabou sendo abordado em seguida.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram porções de cocaína escondidas nas roupas e no calçado do suspeito, além de uma pequena quantia em dinheiro. Questionado, ele confessou que praticava o tráfico na área.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial de Birigui. O delegado registrou a ocorrência e, após ser ouvido, o suspeito foi liberado. O caso segue sob investigação.

