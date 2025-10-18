Homem é detido ao tentar furtar carnes e produtos de mercado

Um homem foi detido por funcionários de um supermercado no bairro Silvares, em Birigui, após tentar furtar carnes e diversos produtos de higiene pessoal na noite da última quinta-feira (17). A ação rápida da equipe de segurança impediu que o crime fosse consumado.
De acordo com o relato dos funcionários, o suspeito havia retornado ao local pela segunda vez no mesmo dia. Ele colocou mercadorias no carrinho de compras e escondeu peças de carne na parte inferior, tentando deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento. O comportamento levantou suspeitas, e ele foi abordado ainda dentro do mercado.
Entre os itens recuperados, estavam cortes de carne bovina e produtos de higiene pessoal. O homem, que possui antecedentes criminais, foi detido pelos seguranças até a chegada da Polícia Militar.
Após os procedimentos de praxe, ele foi levado ao Plantão Policial de Birigui. A autoridade responsável ouviu as partes e determinou as medidas cabíveis. Os produtos foram apreendidos e devolvidos ao estabelecimento.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.