Homem é detido ao tentar furtar carnes e produtos de mercado

Um homem foi detido por funcionários de um supermercado no bairro Silvares, em Birigui, após tentar furtar carnes e diversos produtos de higiene pessoal na noite da última quinta-feira (17). A ação rápida da equipe de segurança impediu que o crime fosse consumado.

De acordo com o relato dos funcionários, o suspeito havia retornado ao local pela segunda vez no mesmo dia. Ele colocou mercadorias no carrinho de compras e escondeu peças de carne na parte inferior, tentando deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento. O comportamento levantou suspeitas, e ele foi abordado ainda dentro do mercado.

Entre os itens recuperados, estavam cortes de carne bovina e produtos de higiene pessoal. O homem, que possui antecedentes criminais, foi detido pelos seguranças até a chegada da Polícia Militar.