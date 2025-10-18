18 de outubro de 2025
PROCURADO CAPTURADO

Procurado pela Justiça é preso durante abordagem em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mandado de prisão foi descoberto após verificação de documentos, durante apoio a ocorrência de trânsito no Jardim Pinheiro.
Mandado de prisão foi descoberto após verificação de documentos, durante apoio a ocorrência de trânsito no Jardim Pinheiro.

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (18), no bairro Jardim Pinheiro, em Birigui. A captura ocorreu durante uma ação de apoio a outra equipe, que atendia uma ocorrência de trânsito envolvendo um motorista não habilitado.

Enquanto os policiais aguardavam a chegada de uma pessoa para retirar o veículo, um parente do condutor compareceu ao local com essa intenção. Durante a checagem de seus dados no sistema, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido recentemente pelo Poder Judiciário.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi algemado para evitar fuga. Em seguida, ele foi levado ao Plantão Policial de Birigui, onde a autoridade confirmou a validade do mandado.

O documento havia sido expedido dias antes, mas ainda não estava disponível no sistema nacional por motivos técnicos. Após a formalização dos procedimentos, o homem foi recolhido e permanece à disposição da Justiça.

