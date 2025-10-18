Procurado pela Justiça é preso durante abordagem em Birigui

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (18), no bairro Jardim Pinheiro, em Birigui. A captura ocorreu durante uma ação de apoio a outra equipe, que atendia uma ocorrência de trânsito envolvendo um motorista não habilitado.

Enquanto os policiais aguardavam a chegada de uma pessoa para retirar o veículo, um parente do condutor compareceu ao local com essa intenção. Durante a checagem de seus dados no sistema, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido recentemente pelo Poder Judiciário.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi algemado para evitar fuga. Em seguida, ele foi levado ao Plantão Policial de Birigui, onde a autoridade confirmou a validade do mandado.