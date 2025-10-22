UBSs de Araçatuba superam 100 mil consultas em 4 meses

Mais de 100 mil consultas médicas foram realizadas, em quatro meses, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Araçatuba. Os atendimentos ocorreram entre junho e setembro, por meio das equipes de Saúde da Família (eSFs), das equipes de Atenção Primária (eAPs) e dos médicos das unidades 24 horas. O sistema é administrado pela Zatti Saúde, em parceria com a Prefeitura.

O volume expressivo revela o impacto da reorganização dos fluxos de atendimento, que seguem critérios de agendamento conforme o número de equipes disponíveis e o perfil populacional de cada território. Para os acolhimentos feitos diretamente pelas equipes, não há necessidade de agendamento: todos os pacientes passam primeiro por esse procedimento, garantindo triagem e acesso rápido.

Atualmente, o município conta com 46 equipes de Saúde da Família, mesmo número de 12 anos atrás. A formação de mais 14 novas equipes depende do Ministério da Saúde. Mesmo com estrutura limitada, as agendas seguem ativas, e cada unidade define seus prazos para consultas conforme sua capacidade.