22 de outubro de 2025
SAÚDE

UBSs de Araçatuba superam 100 mil consultas em 4 meses

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Atendimento a pacidente em UBS (Unidade Básica de Saúde) de Araçatuba
Atendimento a pacidente em UBS (Unidade Básica de Saúde) de Araçatuba

Mais de 100 mil consultas médicas foram realizadas, em quatro meses, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Araçatuba. Os atendimentos ocorreram entre junho e setembro, por meio das equipes de Saúde da Família (eSFs), das equipes de Atenção Primária (eAPs) e dos médicos das unidades 24 horas. O sistema é administrado pela Zatti Saúde, em parceria com a Prefeitura.

O volume expressivo revela o impacto da reorganização dos fluxos de atendimento, que seguem critérios de agendamento conforme o número de equipes disponíveis e o perfil populacional de cada território. Para os acolhimentos feitos diretamente pelas equipes, não há necessidade de agendamento: todos os pacientes passam primeiro por esse procedimento, garantindo triagem e acesso rápido.

Atualmente, o município conta com 46 equipes de Saúde da Família, mesmo número de 12 anos atrás. A formação de mais 14 novas equipes depende do Ministério da Saúde. Mesmo com estrutura limitada, as agendas seguem ativas, e cada unidade define seus prazos para consultas conforme sua capacidade.

Além dos atendimentos programados, as UBSs também reservam vagas para retornos, casos agudos leves e grupos prioritários, como gestantes e pacientes de programas regulares (puericultura, Hiperdia e Saúde Integrativa). Situações de urgência e emergência continuam sendo direcionadas ao Pronto-Socorro Municipal.

Porta de entrada do SUS

O coordenador médico da Zatti Saúde, Ângelo Jacomossi, destaca o papel estratégico das UBSs.
“As Unidades Básicas de Saúde funcionam como Atenção Primária. São responsáveis por ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Esse atendimento garante a integralidade da atenção ao usuário”, afirma.

Nas UBSs 24 horas, a população encontra atendimento de baixa complexidade, consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal, curativos, nebulização, vacinação, testes rápidos e encaminhamentos para especialidades quando necessário.

Destaques por unidade

Entre junho e setembro, o total de consultas médicas ultrapassou 100 mil atendimentos, considerando todas as UBSs do município. A unidade “Jorge Maluly Netto” (Umuarama 2) foi a que mais concentrou atendimentos, com mais de 15 mil consultas médicas no período — número que não inclui atendimentos de enfermagem ou outros serviços.

Horários ampliados

Duas unidades Umuarama 2 e Morada dos Nobres oferecem atendimento 24 horas, enquanto a UBS Planalto funciona até as 22h. As demais unidades atendem das 7h às 19h, com horários adequados ao fluxo dos bairros atendidos.

“Esses números refletem o empenho diário das equipes e o esforço conjunto para manter a Atenção Primária de Araçatuba funcionando de forma resolutiva e acessível à população, mesmo sem o número ideal de equipes”, ressalta Jacomossi.

