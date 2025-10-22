UBSs de Araçatuba superam 100 mil consultas em 4 meses

Mais de 100 mil consultas médicas foram realizadas, em quatro meses, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Araçatuba. Os atendimentos ocorreram entre junho e setembro, por meio das equipes de Saúde da Família (eSFs), das equipes de Atenção Primária (eAPs) e dos médicos das unidades 24 horas. O sistema é administrado pela Zatti Saúde, em parceria com a Prefeitura.
O volume expressivo revela o impacto da reorganização dos fluxos de atendimento, que seguem critérios de agendamento conforme o número de equipes disponíveis e o perfil populacional de cada território. Para os acolhimentos feitos diretamente pelas equipes, não há necessidade de agendamento: todos os pacientes passam primeiro por esse procedimento, garantindo triagem e acesso rápido.
Atualmente, o município conta com 46 equipes de Saúde da Família, mesmo número de 12 anos atrás. A formação de mais 14 novas equipes depende do Ministério da Saúde. Mesmo com estrutura limitada, as agendas seguem ativas, e cada unidade define seus prazos para consultas conforme sua capacidade.
Além dos atendimentos programados, as UBSs também reservam vagas para retornos, casos agudos leves e grupos prioritários, como gestantes e pacientes de programas regulares (puericultura, Hiperdia e Saúde Integrativa). Situações de urgência e emergência continuam sendo direcionadas ao Pronto-Socorro Municipal.
Porta de entrada do SUS
O coordenador médico da Zatti Saúde, Ângelo Jacomossi, destaca o papel estratégico das UBSs.
“As Unidades Básicas de Saúde funcionam como Atenção Primária. São responsáveis por ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Esse atendimento garante a integralidade da atenção ao usuário”, afirma.
Nas UBSs 24 horas, a população encontra atendimento de baixa complexidade, consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal, curativos, nebulização, vacinação, testes rápidos e encaminhamentos para especialidades quando necessário.
Destaques por unidade
Entre junho e setembro, o total de consultas médicas ultrapassou 100 mil atendimentos, considerando todas as UBSs do município. A unidade “Jorge Maluly Netto” (Umuarama 2) foi a que mais concentrou atendimentos, com mais de 15 mil consultas médicas no período — número que não inclui atendimentos de enfermagem ou outros serviços.
Horários ampliados
Duas unidades Umuarama 2 e Morada dos Nobres oferecem atendimento 24 horas, enquanto a UBS Planalto funciona até as 22h. As demais unidades atendem das 7h às 19h, com horários adequados ao fluxo dos bairros atendidos.
“Esses números refletem o empenho diário das equipes e o esforço conjunto para manter a Atenção Primária de Araçatuba funcionando de forma resolutiva e acessível à população, mesmo sem o número ideal de equipes”, ressalta Jacomossi.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.