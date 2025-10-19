Sorriso Maroto se apresenta neste domingo no Botânico Hotel

O público de Araçatuba e região tem encontro marcado com um dos maiores nomes do pagode nacional. O grupo Sorriso Maroto será a grande atração deste domingo, 19 de outubro, no Botânico Hotel, em um evento que promete reunir milhares de pessoas e oferecer uma experiência musical inesquecível.

A programação começa às 16h, com a abertura da banda Seis Samba, seguida pelo DJ Tuê e pelo grupo Palpite. A apresentação principal do Sorriso Maroto está prevista para às 20h. Após o show, o público ainda poderá curtir o after com Anderson Silva, encerrando a noite em alto astral.

De acordo com Maicon Medeiros, representante do grupo Os Parças Produções, organizadores do evento, toda a estrutura foi preparada para garantir conforto e segurança ao público.