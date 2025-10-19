19 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PAGODE - DOMINGO

Sorriso Maroto se apresenta neste domingo no Botânico Hotel

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Estrutura sendo finalizada neste sábado 18
Estrutura sendo finalizada neste sábado 18

O público de Araçatuba e região tem encontro marcado com um dos maiores nomes do pagode nacional. O grupo Sorriso Maroto será a grande atração deste domingo, 19 de outubro, no Botânico Hotel, em um evento que promete reunir milhares de pessoas e oferecer uma experiência musical inesquecível.

A programação começa às 16h, com a abertura da banda Seis Samba, seguida pelo DJ Tuê e pelo grupo Palpite. A apresentação principal do Sorriso Maroto está prevista para às 20h. Após o show, o público ainda poderá curtir o after com Anderson Silva, encerrando a noite em alto astral.

De acordo com Maicon Medeiros, representante do grupo Os Parças Produções, organizadores do evento, toda a estrutura foi preparada para garantir conforto e segurança ao público.

“Preparamos uma produção de alto nível para receber o Sorriso Maroto e os fãs de Araçatuba. Será um domingo especial, com muita energia boa e grandes atrações. A dica é chegar cedo para aproveitar tudo e evitar filas”, destacou Maicon.

O evento é mais uma realização da Os Parças Produções.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários