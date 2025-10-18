Pescador de Araçatuba é encontrado morto no Rio Tietê

O Corpo de Bombeiros localizou, no fim da tarde de sexta-feira (17), o corpo do pescador Geraldo Teodoro, de 56 anos, morador de Araçatuba. Ele foi encontrado no Rio Tietê, em Buritama, após mais de 24 horas.
Geraldo havia desaparecido na manhã de quinta-feira (16), quando a embarcação em que estava afundou. Segundo os bombeiros, ele estava acompanhado de outro pescador, que ainda não foi localizado.
Durante as operações de resgate, mergulhadores encontraram também a embarcação, que estava submersa no local do acidente. As equipes retomaram as buscas na manhã deste sábado (18), com o apoio de embarcações especializadas.
O nome do segundo pescador ainda não foi divulgado oficialmente.
