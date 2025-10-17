O médico que escolheu cuidar de vidas, não apenas de doenças

No Brasil, o Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro, em homenagem a São Lucas, padroeiro dos médicos segundo a tradição católica. Nesta data, a Folha da Região traz uma entrevista especial com o gastroenterologista João Lucas do Vale (CRM 188.793), que atua em Birigui e região, atendendo pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e também na rede particular.
De origem humilde, João Lucas sempre estudou em escolas públicas e construiu sua trajetória acadêmica na Unoeste, faculdade de Medicina de Presidente Prudente. Fez residência em Clínica Médica no Hospital de Base de São José do Rio Preto (Famerp) e especialização em Gastroenterologia no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto.
Há oito anos exerce a medicina. Para ele, celebrar o Dia do Médico é mais do que um reconhecimento profissional: é reafirmar o compromisso com a vida, o cuidado e a responsabilidade de transformar a saúde das pessoas.
“Mais do que uma celebração, é um convite para refletir sobre o impacto que quero causar e sobre o tipo de médico que desejo ser: ético, empático, competente e sempre disposto a aprender”, afirmou João Lucas.
Ao longo da carreira, o médico destaca que o papel mais importante da profissão na sociedade atual é orientar com segurança e empatia diante do grande volume de informações — corretas ou equivocadas — que circulam na internet. “O médico se torna essencial para ajudar o paciente a tomar decisões conscientes e embasadas”, explicou.
Inspiração e escolha da gastroenterologia
João Lucas escolheu a gastroenterologia por se fascinar com a complexidade do sistema digestivo e seu impacto na saúde geral. Durante a faculdade, acompanhou pacientes com doenças inflamatórias intestinais, o que despertou nele o desejo de atuar nessa área, oferecendo soluções concretas e acompanhamento prolongado.
“A possibilidade de ajudar pessoas a recuperar seu bem-estar é extremamente gratificante”, disse.
Desafios superados
O início da faculdade foi marcado por intensos desafios, especialmente por vir de uma rede pública de ensino. Ele lembra que precisou se dedicar ao máximo para competir com colegas com maior acesso a recursos educacionais. Além disso, lidar com a carga emocional de acompanhar pacientes em situações delicadas e atuar no sistema público brasileiro exige resiliência e adaptação contínua.
Vivência profissional e conquistas
Hoje, João Lucas se sente realizado e motivado a cada paciente atendido. Ele ressalta que os casos mais marcantes envolvem doenças crônicas ou graves, como cirrose hepática e doenças inflamatórias intestinais, e considera a recuperação e a melhora da qualidade de vida de seus pacientes como a maior recompensa da profissão.
As queixas mais comuns no consultório incluem refluxo gastroesofágico, gastrites, hepatites e esteatose hepática — reflexo dos hábitos de vida, da alimentação e do aumento da obesidade na população.
Mensagem aos futuros médicos
Para os jovens que desejam seguir a medicina, João Lucas enfatiza a importância da persistência e da coragem. Ele acredita que a nova geração de médicos precisa aliar conhecimento técnico com empatia e sensibilidade social, sendo agentes de transformação na saúde brasileira.
Nesta data especial, a Folha da Região parabeniza João Lucas do Vale e todos os médicos que, diariamente, dedicam suas vidas à ciência, à ética e ao cuidado com o próximo, mantendo viva a missão de São Lucas de servir com dedicação e compaixão.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.