O médico que escolheu cuidar de vidas, não apenas de doenças

No Brasil, o Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro, em homenagem a São Lucas, padroeiro dos médicos segundo a tradição católica. Nesta data, a Folha da Região traz uma entrevista especial com o gastroenterologista João Lucas do Vale (CRM 188.793), que atua em Birigui e região, atendendo pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e também na rede particular.

De origem humilde, João Lucas sempre estudou em escolas públicas e construiu sua trajetória acadêmica na Unoeste, faculdade de Medicina de Presidente Prudente. Fez residência em Clínica Médica no Hospital de Base de São José do Rio Preto (Famerp) e especialização em Gastroenterologia no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto.

Há oito anos exerce a medicina. Para ele, celebrar o Dia do Médico é mais do que um reconhecimento profissional: é reafirmar o compromisso com a vida, o cuidado e a responsabilidade de transformar a saúde das pessoas.