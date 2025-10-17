DER reduz velocidade na Elyeser entre Araçatuba e Aracanguá

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (16), a redução do limite de velocidade na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), no trecho que liga Araçatuba a Santo Antônio do Aracanguá.
A nova regulamentação fixa o limite máximo em 80 quilômetros por hora, substituindo os anteriores 100 km/h. A mudança abrange o percurso entre o km 51 e o km 62, que se estende do fim do trecho duplicado até a ponte Pio Prado, ponto que marca a divisa entre os dois municípios.
De acordo com o DER, a medida tem como objetivo aumentar a segurança viária e reduzir o risco de acidentes na região. Placas de sinalização foram atualizadas para orientar os motoristas sobre a nova velocidade permitida.
Apelidada por parlamentares de “rodovia da morte”, a SP-463 concentra um histórico preocupante de ocorrências, especialmente nos trechos de pista simples. Um requerimento protocolado recentemente na Câmara Municipal de Araçatuba reforça a urgência de intervenções e solicita esclarecimentos sobre projetos e investimentos voltados à melhoria da estrada.
O DER também afirmou que realiza manutenções periódicas no trecho, com serviços de limpeza da faixa de domínio, reparos no pavimento, sistema de drenagem e melhorias na sinalização.
Além disso, está em andamento o processo de licitação para obras de duplicação, recuperação da pista e dos acostamentos, além de outras melhorias previstas para a SP-463.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.