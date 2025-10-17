DER reduz velocidade na Elyeser entre Araçatuba e Aracanguá

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (16), a redução do limite de velocidade na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), no trecho que liga Araçatuba a Santo Antônio do Aracanguá.

A nova regulamentação fixa o limite máximo em 80 quilômetros por hora, substituindo os anteriores 100 km/h. A mudança abrange o percurso entre o km 51 e o km 62, que se estende do fim do trecho duplicado até a ponte Pio Prado, ponto que marca a divisa entre os dois municípios.

De acordo com o DER, a medida tem como objetivo aumentar a segurança viária e reduzir o risco de acidentes na região. Placas de sinalização foram atualizadas para orientar os motoristas sobre a nova velocidade permitida.