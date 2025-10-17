Última chance: inscrições abertas para cursos gratuitos na região

Interessados ainda podem se inscrever, até esta sexta-feira (17), nos cursos gratuitos oferecidos pelo Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que leva qualificação profissional a diversas regiões do Estado por meio de carretas itinerantes adaptadas como salas de aula. As atividades começam na segunda-feira (20).
Nesta nova etapa, o programa contempla 12 municípios da região de Araçatuba: Araçatuba, Bento de Abreu, Birigui, Gabriel Monteiro, Guaraçaí, Guararapes, Lavínia, Mirandópolis, Piacatu, Rubiácea, Valparaíso e Andradina — que passa a integrar o projeto nesta edição.
As capacitações abrangem áreas como gastronomia, beleza e bem-estar, tecnologia, moda e cuidados com pets, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.
O público-alvo inclui pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família. Alguns cursos também aceitam jovens a partir de 16 anos. O objetivo é incentivar a geração de renda e o empreendedorismo, com aulas teóricas e práticas que promovem autonomia financeira.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link, até o preenchimento das vagas disponíveis.
