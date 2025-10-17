Temporal de 40 mm reacende alerta sobre drenagem na região

Nas últimas décadas, cenas de ruas alagadas, carros submersos e moradores tentando salvar o que podem de dentro das casas deixaram de ser exclusividade da Grande São Paulo. No Noroeste Paulista, cidades como Araçatuba e Birigui vêm enfrentando cada vez mais episódios de enchentes que transformam bairros inteiros em verdadeiros rios.

Na última terça-feira (14), uma chuva de 40 milímetros foi suficiente para repetir o drama: avenidas e cruzamentos conhecidos ficaram debaixo d’água, interrompendo o trânsito e gerando prejuízos.

Em Araçatuba, pontos críticos como as avenidas João Arruda Brasil e Joaquim Pompeu de Toledo voltaram a alagar. Já em Birigui, o cenário se repetiu em locais como a rua Francisco Galindo de Castro, avenida João Cernack e o Parque do Povo, todos conhecidos dos moradores por sofrerem com o problema a cada temporal.