Temporal de 40 mm reacende alerta sobre drenagem na região

Nas últimas décadas, cenas de ruas alagadas, carros submersos e moradores tentando salvar o que podem de dentro das casas deixaram de ser exclusividade da Grande São Paulo. No Noroeste Paulista, cidades como Araçatuba e Birigui vêm enfrentando cada vez mais episódios de enchentes que transformam bairros inteiros em verdadeiros rios.
Na última terça-feira (14), uma chuva de 40 milímetros foi suficiente para repetir o drama: avenidas e cruzamentos conhecidos ficaram debaixo d’água, interrompendo o trânsito e gerando prejuízos.
Em Araçatuba, pontos críticos como as avenidas João Arruda Brasil e Joaquim Pompeu de Toledo voltaram a alagar. Já em Birigui, o cenário se repetiu em locais como a rua Francisco Galindo de Castro, avenida João Cernack e o Parque do Povo, todos conhecidos dos moradores por sofrerem com o problema a cada temporal.
O aumento da frequência e da intensidade desses episódios vem chamando a atenção de especialistas, que apontam erros históricos de ocupação urbana e falta de investimento em drenagem como as principais causas.
Segundo o ambientalista Jefferson Rabal, ex-servidor da Secretaria de Meio Ambiente de Birigui, a origem do problema é antiga, mas a solução passa por planejamento e ação contínua.
“O Plano Diretor de Macrodrenagem é um ponto de partida, mas sozinho não resolve nada”, afirma Rabal. “São necessárias obras estruturantes para manejar as águas pluviais. Além disso, o uso e ocupação do solo precisam ser revistos — regiões com problemas crônicos devem construir dispositivos para conservar a água dentro dos próprios empreendimentos”, explica.
O especialista defende que nenhum novo loteamento seja aprovado sem garantir reservatórios de retenção para as águas das chuvas.
“Penso em duas possibilidades. Primeiro, organizar junto ao Plano Diretor, o uso e ocupação do solo na cidade. Regiões que já tenham problemas crônicos de inundação devem construir dispositivos para conservar as águas torrenciais dentro dos próprios empreendimentos. Segundo, a Prefeitura precisa realizar obras para minimizar os estragos das fortes chuvas. Seriam obras de microdenagem como por exemplos trechos de áreas 'esponjas', que conservariam as águas por algum período, com o objetivo de evitar que as águas cheguem rápido nos pontos de inundação. Nenhum novo loteamento deveria ser aprovado sem a reservação adequada das águas drenadas no próprio loteamento", alerta.
Para Rabal, a sociedade também tem papel central nessa questão ambiental.
“É preciso denunciar irregularidades. Não adianta ações isoladas. Só com pressão da sociedade e atuação do Ministério Público é que políticas públicas de longa duração saem do papel”, argumenta. “Denúncia não é pejorativo, é exercício de cidadania.”
O engenheiro civil Rodrigo Cella, especialista em saneamento e meio ambiente, compartilha da mesma visão crítica. Ele lembra que o problema começou com o próprio surgimento das cidades, quando córregos, nascentes e várzeas foram ocupados e aterrados.
“As nascentes foram drenadas, os córregos retificados, e as várzeas viraram ruas e lotes. Quando o asfalto chegou, a água deixou de infiltrar no solo e passou a correr em enxurradas. O resultado é o que vemos hoje: córregos transbordando e enchentes cada vez mais intensas”, explica.
Segundo Cella, mesmo com o avanço da engenharia e da legislação ambiental, a mentalidade sobre drenagem urbana ainda é atrasada.
"No passado não havia muito conhecimento e o que existia não era muito acessível. Não haviam muitos urbanistas e engenheiros especializados em drenagem pluvial. Hoje nossa região conta com muitos profissionais, a literatura técnica sobre drenagem pluvial é vasta e acessível, a legislação e normas técnicas também foram aprimoradas, mas podemos dizer que a percepção ou 'cultura' sobre os córregos urbanos criada no passado persiste em parte dos profissionais, dos loteadores, dos políticos e da população. Ilustra-se isso com a percepção e verbalização por diversas pessoas se referendo aos córregos urbanos como 'valetão' e 'esgotão', alguns sem imaginar que na verdade é um córrego. Há ainda o equivocado entendimento de que córrego urbano é coisa que tem que ser aterrada, canalizada ou entubada para ficar escondida e passar uma avenida para a cidade se 'modernizar', crescer e valorizar os lotes", detalha.
Cella exemplifica. "O caso da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em Araçatuba, é emblemático: a canalização do córrego Machadinho agravou as inundações na região".
Ele cita que, mesmo com alertas técnicos e alternativas viáveis apresentadas por laudos, o imediatismo político e o interesse imobiliário prevaleceram.
“Hoje, pontos que raramente alagavam estão sofrendo com enchentes frequentes e mais intensas. Hoje já se percebe que a frequência e intensidade das inundações na confluência das avenidas Café Filho com a J. Pompeu de Toledo e na rotatória da av. J. Pompeu de Toledo com a rua Baguaçu (Rotatória da Samar) aumentou. Também pontos que raramente inundavam, agora estão inundando com intensidade e frequência, como no cruzamento da rua Duque de Caxias com a av. J. Pompeu de Toledo”, diz o engenheiro.
Para o especialista, as soluções precisam ocorrer em três frentes: ações imediatas, de curto prazo e de médio a longo prazo.
"Em prazo imediato, é necessário que as prefeituras realizem vistorias e limpezas regulares nos córregos, evitando que galhos, árvores caídas e resíduos provoquem ou agravem inundações."
Segundo ele, no curto prazo, "podem ser feitas intervenções pontuais e de baixo custo, como ampliar seções de tubos ou canais onde há deficiência, sem gerar impactos a jusante. Também é importante oferecer capacitação técnica sobre 'cidades resilientes', 'cidades esponja' e drenagem urbana".
"Em médio prazo, deve-se elaborar ou atualizar o Plano Municipal de Drenagem Pluvial com participação pública, incorporando esses conceitos. Em seguida, iniciar sua implementação, com projetos de parques lineares, lagoas de detenção, redimensionamento e renaturalização de córregos", finaliza.
Procuradas, as prefeituras de Araçatuba e Birigui afirmaram estar atuando para enfrentar o problema.
Em nota, a Prefeitura de Araçatuba informou que possui um plano de macrodrenagem em elaboração e que há planejamento de médio e longo prazo para resolver os pontos críticos. No entanto, reconheceu que ainda não há parcerias firmadas com os governos estadual ou federal — o que dependerá da finalização dos projetos em andamento.
Já a Prefeitura de Birigui afirmou que o Plano Diretor de Drenagem Urbana foi finalizado no primeiro semestre de 2025 e aguarda aprovação pela Câmara Municipal. O governo municipal informou ainda que, com base nas diretrizes do plano, já estão sendo elaborados projetos para obras estruturais e que solicitações de recursos foram enviadas aos governos estadual e federal para execução dos serviços.
