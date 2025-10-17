Eventos em Araçatuba causam bloqueios temporários no trânsito

A meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba, comunicou que haverá bloqueios temporários em diferentes pontos da cidade entre esta sexta-feira (17) e domingo (19). As interdições serão necessárias em razão da realização de eventos comunitários, religiosos e esportivos.

Durante o período, os motoristas devem planejar seus deslocamentos com antecedência, buscar rotas alternativas e redobrar a atenção à sinalização instalada nas proximidades das vias interditadas.

Confira a programação: