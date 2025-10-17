Eventos em Araçatuba causam bloqueios temporários no trânsito

A meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba, comunicou que haverá bloqueios temporários em diferentes pontos da cidade entre esta sexta-feira (17) e domingo (19). As interdições serão necessárias em razão da realização de eventos comunitários, religiosos e esportivos.
Durante o período, os motoristas devem planejar seus deslocamentos com antecedência, buscar rotas alternativas e redobrar a atenção à sinalização instalada nas proximidades das vias interditadas.
Confira a programação:
Dias 17 e 18
Comunidade Bíblica Jeová Nissi – Rua Lions Clube, Bairro Jussara – a partir das 18h30
Dias 18, 19 e 20
Igreja Assembleia de Deus Getsemani – Avenida Antônio Pagan (interdição parcial), Bairro Palmeiras – dia 18 às 17h, dia 19 às 13h e dia 20 às 17h
Dia 18
Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém – Rua João Sidnei Maruci, Bairro Guanabara – 13h
Comunidade Residencial Vivaldi – Rua Rubião Júnior (parcial), Bairro São Joaquim – 17h
Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém – Rua Joaquim Geraldo Correa, 561 (parcial), Bairro Umuarama – 15h
Oratório Dom Bosco – Rua Maria Josefa Martinez Martinelli, 845, Bairro Água Branca – 8h
Comunidade Batista Apostólica – Rua Francisco de Jesus Valloz, Bairro Nobre Ville – 18h
Evento infantil da Campanha Nacional de Vacinação – Rua Antônio Joaquim dos Santos (em frente à UBS São Vicente), Bairro São Vicente – 8h
Dia 19
Corrida de Rua “Team Run” – Avenida Odorindo Perenha, 1.446; Avenida Antônio Cavazana (até Quinta do Ipê); Rua José Ferreira do Nascimento; Rua Severino Garcia; Avenida Romano Massaroto; Avenida Teles de Menezes – bairros Concórdia e Umuarama – a partir das 3h30
Igreja Fonte Nova – Rua Vasco da Gama, 671, Bairro Jussara – 8h
Evento infantil comunitário – Rua Conselheiro Crispiniano (próximo ao Mercado Moderno), Bairro Alvorada – 7h
Rua Igor Dourado Castro, 569, Bairro Porto Real 1 – 10h
A Secretaria reforça que as interdições serão pontuais e devidamente sinalizadas para garantir a segurança de condutores e pedestres durante as atividades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.