17 de outubro de 2025
FALTA DE ÁGUA

Manutenção da Samar pode afetar abastecimento em 11 bairros

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Serviço será realizado nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30
Serviço será realizado nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30

A GS Inima Samar informou que nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30, realizará uma manutenção programada para a troca do hidrômetro do Condomínio The Garden, localizado na rua José Lourenço, 650, no bairro Concórdia II, em Araçatuba.

Durante o procedimento, o fornecimento de água poderá ser temporariamente interrompido em 11 bairros da cidade. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 13h do mesmo dia.

Os locais que podem ser afetados pela interrupção são: Conjunto Ivo Tozzi, Concórdia I, II, III e IV, Condomínio Quinta Ipê, Condomínio The Park, Umuarama, Alvorada, Condomínio Verona e Panorama.

A empresa orienta os consumidores a utilizarem a água de forma consciente durante o período de manutenção. Imóveis que contam com caixa d’água com reserva mínima para 24 horas não deverão sentir os efeitos da paralisação.

A Samar recomenda ainda que, enquanto o serviço estiver em execução, os clientes fechem o registro de entrada de água em seus cavaletes, auxiliando na retomada do sistema após o término da intervenção.

