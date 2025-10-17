Manutenção da Samar pode afetar abastecimento em 11 bairros

A GS Inima Samar informou que nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30, realizará uma manutenção programada para a troca do hidrômetro do Condomínio The Garden, localizado na rua José Lourenço, 650, no bairro Concórdia II, em Araçatuba.

Durante o procedimento, o fornecimento de água poderá ser temporariamente interrompido em 11 bairros da cidade. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 13h do mesmo dia.

Os locais que podem ser afetados pela interrupção são: Conjunto Ivo Tozzi, Concórdia I, II, III e IV, Condomínio Quinta Ipê, Condomínio The Park, Umuarama, Alvorada, Condomínio Verona e Panorama.