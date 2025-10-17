Mais de 50 vagas disponíveis em concurso no interior de SP

A Prefeitura de Mirante do Paranapanema anunciou a abertura de 56 vagas em concurso público, incluindo oportunidades para cadastro reserva, com inscrições abertas desde segunda-feira (13). Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro, exclusivamente pela internet, no site oficial do certame.

As vagas contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior, com contratos que terão validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

Os salários variam entre R$ 1.598,80 e R$ 2.589,66, abrangendo áreas como saúde, limpeza urbana e serviços operacionais. Confira as oportunidades disponíveis: