PARANAPANEMA

Mais de 50 vagas disponíveis em concurso no interior de SP

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Mirante do Paranapanema
Há cargos para diversos níveis de escolaridade, com salários de até R$ 2.589,66
Há cargos para diversos níveis de escolaridade, com salários de até R$ 2.589,66

A Prefeitura de Mirante do Paranapanema  anunciou a abertura de 56 vagas em concurso público, incluindo oportunidades para cadastro reserva, com inscrições abertas desde segunda-feira (13). Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro, exclusivamente pela internet, no site oficial do certame.

As vagas contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior, com contratos que terão validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

Os salários variam entre R$ 1.598,80 e R$ 2.589,66, abrangendo áreas como saúde, limpeza urbana e serviços operacionais. Confira as oportunidades disponíveis:

  • Assistente Social (1 vaga + 1 cadastro reserva)
  • Auxiliar de Serviços (10 + 5 CR)
  • Auxiliar de Saúde Bucal (2 + 2 CR)
  • Lavadeira (4 + 2 CR)
  • Motorista (5 + 5 CR)
  • Operador de Máquinas (6 + 2 CR)
  • Técnico Agrícola (1 + 1 CR)
  • Técnico em Enfermagem (3 + 1 CR)
  • Tratorista (4 + 1 CR)

As taxas de inscrição variam entre R$ 50, R$ 70 e R$ 120, de acordo com o cargo e o nível de escolaridade exigido. O pagamento deve ser efetuado até 28 de outubro.

A prova prática está prevista para ocorrer no dia 16 de novembro de 2025. Os locais e horários serão divulgados posteriormente nos portais oficiais da prefeitura e da banca organizadora.

O edital completo, com todos os requisitos, prazos e detalhes sobre o processo seletivo, está disponível no site do concurso.

